المقالات

يا جياع الشعب..!

50 2021-03-16

 

حسن المياح ||

 

تظاهرآ واعيآ مريدآ , هصورآ قالعآ شاملآ لكل فاسد ومجرم , ولا تعودوا إلا بالنصر المؤزر الأكيد , والله ناصركم وأنتم في سوح التظاهر الكريم الشديد المقتحم العارم المسالم ..

يا شعب العراق المظلوم المحروم , ويا ناشطوه الشباب المتوقد حركة وحرية , وإرادة ونشاطآ , أن ظروف التظاهر المحتشد الواعي المطالب بالحقوق المسلوبة , الآن ملائمة وضرورية وملحة , وستكون خصبة وناضجة ومثمرة في كل المحافظات , لقلع الفاسدين المجرمين المتوغلين من السياسيين المسؤولين المتسلطين الحاكمين الظالمين , لأن وضعهم متزلزل متأرجح مائل وآيل للسقوط لهشاشة جذوره , وضعف روابطه , وأنهم في حرب فيما بينهم على المصالح والمواقع والمناصب والحصص , وأنهم جبناء يفرون لما يسمعوا الصيحة عليهم , وأنهم مهيئون أنفسهم على الرحيل والسفر الى الخارج من أجل سلامة وجودهم الخبيث الفاسد , وحياتهم المجرمة الظالمة , وأنهم يفضلون الفرار على الثبات ساعة التلاقي , وهم يريدونها منجى لهم وخلاصآ مما هم فيه من إختلال وإضطراب , وخوف ورعادة , وهشاشة وجبن , وذنب وإجرام , ومسؤولية وإنتقام ....

فإغتنموا هذه الفرصة , وهذه الظروف , أيها الناشطون الواعون المتحركون المريدون والباحثون عن وطن آمن سليم , سيد طاهر , مستقل فارض وجوده بالحق والخير والعطاء بتظاهر سلمي حكيم لا تركب موجته , ولما تكونوا موحدين فلا موجة له ولا منه تصدر موجة , لأنه تيار عارم هائج , مائج محكم , قالع شالع لشدة هديره وقوة ضغط زحفه , مخطط له وموضح ....???

وليكن همكم وهدفكم وغايتكم واحد وواحدة , وهو وهي قلع جذور الفاسدين المتحكمين بمصائر الشعب العراقي المظلوم المكلوم المحروم , وإزالتهم بكل قذارتهم وإجرامهم من كراسي التسلط التي إتخذوها طغيانآ وتفرعنآ .. ; بعدما كانت هي معدة ومؤسسة الى إقامة حكم العدل , وبسط العيش المرفه الآمن .. , وأنهم إستحوذوا عليها وتسلطوا بعمالة وأجر , وبيع كرامة وتنفيذ أجندة مصادرة وطن , من أجل ترف ذاتي حقير نافش , وإسترخاء شخصي جبان منتفخ , وثراء مستأثر حرام خبيث متورم , على حساب شعب منهوك ظلمآ وعدوانآ , عانى الأمرين من قساوة الطغاة , وحمق الدكتاتورية الحاكمة المتفرعنة المتفردة , ومن إجرام تسلط أوباش وإنكشارية ومغول لا يعرفون معنى للحياة , ولا للوجود الإنساني الآمن السيد المستقل المستقر , ولا للعيش الإنساني الهانيء السعيد على أرض وطن تم حفظه بتضحيات شهداء ودماء كثيرة كبيرة , ضخمة جسامآ , من أجل عز سيادة , وشرف مجد , وتفاخر كرامة , على ربوع أرضه , وخصب تربته المثمرة المعطاء ....

إنه وإنها يومكم وأيامكم , ونشاطكم ونشاطاتكم , وعزكم وفخركم , وظهوركم وتلاحمكم , وتعاونكم وتفاهمكم , وتوحدكم تحت راية وطن , ويافطة إستقلال وسيادة وطنية مؤمنة نزيهة  مجاهدة واعية , لتخرجوا الى سوح التظاهر بحشد هائل ضخم يهز عروش الطغاة والحاكمين المتفرعنين , في كل المحافظات , بروح عازمة مضحية مريدة , وتطالبون بحقوقكم المسلوبة وأهمها بإزالتهم من المسؤولية والتسلط المفروض الناقم , بكل سلمية ومجاهدة وعي وإنتباه لكيلا تغشوا أو تستغفلوا , لأنهم شياطين مكرة , أبالسة غدرة فجرة ....

وقولوا لهم كفاكم تسلطآ وظلمآ , ومكوثآ على الكرسي وإجرامآ , وطغيانآ وكفرآ , وإستئثارآ وإنتقامآ , وفرعنة ودكتاتورية جماعية متفرقة , ومكوثآ وإستمرارآ . , وحان حين قلعكم من الجذر والأساس , وإقلاعكم من الكراسي التي لوثتموها برجسكم الهابط , ونجاستكم الرذيلة , وقذارة تصرفكم المجرم الناقم ...

 وإرحلوا فورآ ولا قرار لكم ولا إستقرارآ , ولا لكم مهلة ولا تأجيلآ ...

 أحزموا أمتعتكم الشخصية وإتركوا ما نهبتموهم من ثروات الشعب العراقي , لأنكم ستخضعون لأتم تفتيش وأدقه وأنبهه , وإسلموا على وجودكم , وأنها فرصة حياة لكم لعلكم تتوبون وترجعوا الى عهد سابقكم من فقر وذلة , وإستجداء ومهانة .. , وعسى أن الشعب العراقي سيرأف بحالكم , وينظر اليكم بعين العدل والإستقامة , بعد أن تبيضوا وجوهكم توبة وندامة وبراءة ذمة .. , لتكونوا مواطنين , تعيشون عيش العدل والحق , والمساواة بلا إثرة ولا إحتكار ...

هبوا يا رادة الوطن ومتشوقوه , ومطالبو الحقوق المسلوبة المنهوبة . , وكونوا رجالآ أشداءآ على من ظلمكم , رحماءآ فيما بينكم , لأنكم أنتم المظلومين , وكنتم لقمتهم السائغة التي يأكلون .. , فكونوا شجعانآ شماسآ تأكلون بالحق عزة وكرامة , وشموخآ وسلامة , ونصرآ وسيادة , وعذوبة وخصوبة . على أساس ما يرضي الله تعالى ..

إنها فرصة تاريخية ثمينة لا تضيع . , كفرص تحول الحكومات والدول , مثلما وقع للدولة الأموية حين ضعفها في أيام تفرقها وتشرذمها , وقيادة مروان الحمار لها , الذي أذهب الدولة ببولة ..

ي والله ذهبت الدولة الأموية السفيانية بعنفوانها المجرم وحماقاتها الظالمة ببولة أراد مروان الحمار خليفتها أن يبول , وهو في ساحة حرب وقتال , وعرف أنه الخليفة , فمالوا عليه بسيوفهم , فهلك غير مأسوف عليه , قبل أن أن يستبرأ من البول ويتطهر .ولا إستبراء له ولا تطهر في حياته اليومية والطبيعية التي إعتادها مخمورآ نجسآ , سكيرآ قذرآ , ينضح عرق جنابة من زنى حرام ومحارم ...

وكالفرصة التاريخية التي كانت يوم تحول نظام الحكم في العراق في عام ١٩٦٨م في غفلة وإستغفال , ولكن بهمة إحتيال ومكر وإغتيال ..

وهؤلاء لا ينزاحون بالتفاهم ولا بالحوار , لأنهم جاءوا عملاء ظالمين , مجرمين حالمين بالتسلط الخالد الذي يدوم ولا يزول فلا يفهموا أي لغة أبدآ ولا لهجة ., إلا لغة الإزاحة بتظاهر مريد حاشد مصر , ولهجة القلع والشلع والرمي خارج التسلط والمسؤولية . وكل يكون بمقتضاه ومعالجته .

فلا تضيعوها . , وهم في أضعف حال , ومتفرقون , وبأسهم بينهم شديد .. اللهم زده شدة وضراوة , وغلظة وعداوة فيما بينهم ., ليأكل الواحد منهم الآخر وتريح عبادك الصالحين المؤمنين من الشعب العراقي , وتزيل همهم وغمهم  وتحل مشاكلهم , ويعيشون في هناء وسعادة .

وما النصر إلا من عند الله . وهم المتخبطون العابثون الذين لا يدركون أي طرفيهم أطول , لأنهم في شغل المحاصصة , والمصالح الحزبية , والمنافع الشخصية , منشغلون .

اللهم إشغلهم بأنفسهم , وبما عليه يتقاتلون .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خارطة السلام والعدل في بيان المرجعية/2
الفساد ومكارم الاخلاق
قانون جرائم المعلوماتية دعوة لتكميم الافواه
ما لذي تغير بالسياسة التركية تجاه السعودية؟!
يا جياع الشعب..!
التطبيع بالواسطة..!
(14)  تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
شكرًا أيها الشيخ قيس الخزعلي..!
حتى لا يحترق مستقبل العراق!
المأزق التشريعي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك