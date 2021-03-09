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عار الراشي والمرتشي

38 2021-03-09

 

حسن المياح ||

 

·        المسؤول الفاسد المستأثر المرتشي ...والتاجر المقاول الراشي عارآ دولارآ

 

الفاسد يبقى فاسدآ ولو طوقته طهارة , فهو الرافضها لإنعدام إنسجام طبيعته وسجيته وسلوكه المنحرفات مع ما هو إصلاح ونظافة ومقام وجدارة , ويزيد فساده ويصبح مفسدآ ومجرمآ , ولاغفآ وشافطآ , وعارآ وشنارآ , ومأبونآ وديوثآ , وفاجرآ كفارآ , ونهايته الإختباء في حفرة ومكوثه الخالد نارآ , والمستنقعات النتنة الجيفة الوبيئة يتمرغ فيها ليلآ ونهارآ جهارآ , ويصرح ويغرد زورآ وبهتانآ كبارا , والمزابل ومحاضن القاذورات تؤويه ضيفآ عميلآ مستعبدآ إحتقارآ , وهو الجبان الذي إذا إشتد عليه الوطيس سعارآ ,  فهو المهزوم من سوح المنازلة وشرف البسالة وطهر الشجاعة وكرم الثبات فرارآ .

ذلك هو المسؤول الفاسد الذي يسرق قوت الشعب تجارة ومحاصصة وتقسيم كعكعة خبثآ وحرامآ وسحتآ أحزابآ وكتلآ وإءتلافات وتجمعات وتوافقات وتيارآ , والتاجر المقاول الذي يرشي المسؤول دولارآ , المكشوفة عورته والمطعونة أجانته ولم يسلم شرفه وليس عليها هذه كلها غطاءآ أو ستارآ .

والعجيب أنه يتحدى , ويتمطى , ويستغني بمن رشاه , ويطلق ثعولة وصراخآ مهولآ جبارآ .

وهو إبن آوى حين تحصره , وتدلهم عليه الخطوب , وتضيق عليه كل السواقي والمجاري , فلا يستقر , ولا يهدأ , ولا يقر له قرارآ .

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