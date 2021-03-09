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رسالة الى السيد محافظ ذي قار المكلف.


السلام عليكم..

من أجل النهوض بالمحافظة من واقعها المزي والمدمر والخراب المنتشر في كل أرجاء المحافظة وجعلها محافظة في مقدمة المحافظات فعليك أن تضع في نصب عينيك النهوض بالواقع الامني والخدمي والصحي والتربوي والاقتصادي والاجتماعي. أنظر إلى المحافظات الشمالية كيف استطاعت أن تنهض وأصبحت بمصافي الدول المتقدمة. وانت تملك مقومات النهوض بهذه المحافظة لتوفر عندك ثلاث أمور أساسية وهي :-

١- أنك قائد عسكري وبهذا تستطيع ضبط الأمن وجعل الأمان على ربوع المحافظة بعيدا عن المهاترات والاجتهادات لبعض القادة لكي يرضى بعض السياسيين الفاسدين بأستخدام القوة من أجل قمع التظاهرات السلمية.. فأن القرار سيكون بيدك وليس بيد غيرك..

٢- أنك تملك صلاحيات المحافظ وفق القانون وبهذا فأنت المسؤول الأول عن أمور المحافظة اداريا وخدميا وصحيا وتربويا وعليك أن تختار شخصيات كفؤءه ونزيهة لقيادة دوائر المحافظة بعيدا عن المحاصصة الحزبية وابعاد الزمر الفاسدة التي تحيط بمكتبك. فأن لم تفعل ذلك فأنك لم تفعل شيئا.

أنظر إلى مطالب أبناء المحافظة في هذا الشأن والا فلن تهدأ مهما قدمت لهم لأن هؤلاء يشكلون الطبقة الفاسدة التي دمرت المحافظة وبسببهم تراجعت المحافظة الى الوراء.. فأضرب بقوة ولا تأخذك بهم رحمة وأبناء المحافظة ينتظرونك لتفجر قنبلة بوجه تلك الطبقة الفاسدة..

٣- أنك تملك صلاحيات مطلقة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهذه الصلاحيات تجعلك أن تختصر الزمن وتعبر الروتين فأستغلها ولا تتردد وان لم تفعل سوف تندم لا الوقت يداهمك من أجل التهدئة واستيعاب المتظاهرين وتفعيل مطالبهم بأسرع وقت..

ان الناصرية اليوم بحاجة من يداوي جراحها ويطبطب على اكتاف أبنائها وينزل إلى الشارع حاملا صلاحياته ومفعل دوره في كل أمور وعدم أعطاء تلك الصلاحيات للاخرين لكي لا تستغل للأغراض الشخصية والحزبية وهذا ما لاحظنا سابقا..

ان كنت تريد أن تستمر في قيادة المحافظة عليك أن تنجر الأمور التالية بأسرع وقت والا سوف يكون رحيلك أسرع من البرق :-

١- تغيير الحكومة المحلية ( شلع قلع) لأنها حكومة أحزاب وتيارات سياسية فاسدة دمرت المحافظة.

٢- تغيير مدراء الدوائر جمعيهم لان قسم منهم جاء بالمحاصصة والقسم الاخر تم شراء المنصب بملايين الدنانير. فما تنتظر من شخص اشترى المنصب؟

٣- اعتمد على نفسك في أصدار القرارات ولا تكلف أحد غيرك.

٤- اطلع يوميا على الأحياء المحافظة والاقضية والنواحي.

٦- أستخدام مبدأ الثواب والعقاب في عملك ولا تنظر إلى الكتل السياسية فأنها تعرقل عملك..

٧- اختر بنفسك كادر مكتبك ولا تجعله محاصصة فأن رأس الفساد ينطلق منه..

٨- أبعد عنك المنافقون وأصحاب المنافع والمصالح..

٩-اجعل هيئة النزاهة أن تأخذ دورها الحقيقي في متابعة جميع قضايا الفساد..

٩- اجعل القانون أن يطبق على الجميع..

١٠- تابع كل ما ينشر عبر وكالات الاخبار والمواقع واتخذ الاجراءات المناسبة..

١١- أجري هيكلة على ملاك ديوان المحافظة ودقق الفضائيين..

الكاتب /الحاج هادي العكيلي

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