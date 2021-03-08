المقالات

قانون المحاصصة الانتخابي..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

ربما لن يرضى عني بعض او معظم النافذين لما سوف اكتبه في مقالي هذا وربما اكتب ورقة طلاقي المهنية  او اكتب ما لا يعنيني حسب مقولة بعض الساسة و النافذين لانهم اعلم مني بمصلحة العراق والمواطن العراقي حسب تفكيرهم القاصر .

لا اريد ان انجر الى دهاليز مظلمة وعميقة لكن من الامانة ان يعلم المواطن العراقي ما يجري ضده وكيف يساق الى ما يريده الاخرون منه في تحقيق رغباتهم هم لا رغباته هو والحقائق المره التي يُغيب عنها ومن هذه الحقائق هو  قانون الانتخابات الجديد الذي قسم الدوائر الانتخابية على شكل مقاطعات مناطقية صغيرة حسب اسماء المراكز التمونيية الغذائية في قاعدة بيانات وزارة التجارة  مع دمج مراكز تموينية معا كدائرة انتخابية واحدة و تجزئة مراكز تموينية موحدة على دوائر متعددة لمصالح حزبية تكتلية فئوية ما هو الا نقلا للمحاصصة و التنازلات السياسية من تحت قبة البرلمان الى الشارع العراقي  وبشكل مدروس ومتقن بحيث لن تكون هناك فرصة ولو 1% للمستقلين او الوطنيين من الحصول على مقعد برلماني واحد وذلك بسبب توزيع المواطنين  في الدوائر الانتخابية حسب حجم اتباع الاحزاب و التيارات والكتل في تلك الدوائر الانتخابية  بتفصيل من القوى السياسية بشكل مدروس ومتقن حد الشيطنة وبالاتفاق بحيث ان الحزب او الكتلة لن يرشح منافسين في مناطق نفوذ احزاب وكتل اخرى مقابل عدم ترشيح تلك الاحزاب والكتل منافسين اقوياء ضده في مناطق نفوذه.

 من مدة قصيرة بدأت عمليات بيع الدوائر الانتخابية بين الكتل والاحزاب الكبيرة كل حسب ما يرغب بالحصول علية من مقاعد مقابل اتفاقات مالية او سياسية منها تجارية ومنها مقاولات ومنها مناصب عليا لا تدخل الانتخابات في اختيارها مثل الوزارات و وكلائها  و الدرجات الخاصة من رؤوساء هيئات ومدراء عاميين وغيرها.

ان القوى السياسية الحالية شاء المواطن ام ابى سوف تحصل على نفس ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة من المقاعد البرلمانية بزيادة او نقصان طفيف كما ان نتائج الانتخابات القادمة ظهرت واضحة منذ الان قبل الاقتراع  او التصويت واصبحنا نعرف من هم الفائزون ولمن يتبعون وذلك عن طريق اسماء مرشحي الاحزاب والتيارات والكتل للدوائر الانتخابية التي بدأت بالظهور تدريجيا بمرور الايام  بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات الجديد المناطقي.

الفرق الوحيد الذي حدث في هذا القانون هو ان المحاصصة انتقلت من  الغرف المظلمة تحت قبة البرلمان الى الشارع العراقي تحت انظار المواطن للاطلاع حصرا  لتصبحت المناطق  والدوائر الانتخابية موزعة بين الاحزاب والتيارات بعقد طابو عثماني اصلي مع دفع  المواطن نحو انتخاب مرشح الحزب القوي حصرا او مقاطعة الانتخابات حتى يستطيع ان يستمر في العيش في مناطق سكناه متمني ان يحصل على الخدمات البسيطة وحماية نفسه من الازعاج الذي سوف يسببه عدم اختيار صاحب النفوذ هناك الذي يعتبر عدم انتخابه عداوة شخصية من قبل المواطن وهذا الموقف يعيد لنا ذكرى سيطرة الشقاوات على محلات بغداد القديمة و الفتونه المصرية وعصابتها على حارات القاهرة القديمة وتجارها و مواطنيها  وبصراحة اكثر صناعة طاغية صدامي مناطقي يحصل على ٩٩% من اصوات الدائرة الانتخابية وله زبانية واتباع ومخابرات تتجس على مواطنو تلك الدائرة وتنقل له كل صغيرة وكبيرة عن مخالفيه او اعدائه لو صح التعبير.

بينما مزق قانون الانتخابات الجديد بعض المناطق واصبح الناخب يصوت لدائرة بينما جاره يصوت لدائرة ثانية والجار السابع يصوت لدائرة ثالثة و كلهم يسكنون بنفس الزقاق والمحلة والشارع وهذا فعلا ما حدث في حي الجزائر منطقة الشعب في بغداد الذي تمزق مواطنيه بين ثلاث دوائر انتخابية رغم ان له رقعة جغرافية واحدة و مواطنوه مسجلون في مركز تمويني واحد، ليصبح اجزاء متفرقة بين دائرة الراشدية و دائرة الاعظمية و دائرة الشعب  ليفقد بذلك مواطنو هذا الحي فرصتهم في انتخاب مرشح من ابناء منطقتهم ويتم دفعهم للعزوف تماما عن المشاركة في انتخابات بلدهم فهم لن يمنحوا اصواتهم لشخصيات لا يمتون لهم بصله من حيث السكن والطبيعة والفكر و المذهب .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أُنظر فقط الى مَن لا ينظر لصورتك..!
الرسائل الكبرى المرتبطة بزيارة الحبر الأعظم للعراق
قانون المحاصصة الانتخابي..!
ما سر "الضغط" الامريكي على السعودية؟!
أتى البابا..فكشف فسادكم، فلن تشفع لكم زيارته!
صوابية منهج الإمام الخامنئي في كلام المرجعية العليا
الفأر لما يلعب..والقط لما يثأر..!
من اين جاء السيستاني بافكاره "الانسانية"؟ /2
قديس السماء..وراهب الارض
بين قوسين.. قل موتوا بغيظكم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك