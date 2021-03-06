المقالات

الارهاب والتطرف..!


 

ماجد الشويلي ||

 

لقاء البابا والسيد السيستاني يبعث رسالة للعالم اجمع ان كل الصراعات في المنطقة صراعات سياسية تلبست بلباس الدين ، جريمة تهجير المسيحين من ديارهم في العراق ، وجريمة قتل المصلين في مساجد نيوزيلندا تنبع من منبع واحد الارهاب والتطرف كونها جرائم  ضد الانسانية وتنبع من منبع واحد .

 الارهاب والتطرف صناعة ماسونية صهيونية غربية بأمتياز ، كل الأديان السماوية تدعوا إلى ( الإيمان والعمل الصالح ) الإيمان بالله والرسل والكتب السماوية ، والعمل الصالح بينك وبين الله وبين الناس ، بعيدا عن كل الاشكال التي تقتل انسانية الانسان.

 المسألة ليست مسألة دين ،الافكار المتطرفة لا علاقة لها بالدين ، هي نتاج فكر بشري بصيغ دينيةوظفت لاتجاهات سياسية شيطانية الغاية منها ابعاد الناس عن الله والاديان السماوية.

 كل فكر متطرف داعشي سواء كان غربي او شرقي ، مسيحي أو مسلم ، ولنا بمقولة الرسول الكريم أسوة حسنة( لافرق بين عربي واعجمي الابالتقوى  والاعجمي كل ما لايتكلم بالسان العربي ، قال الله في محكم كتابة الحكيم ( وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) وما كان ابراهيم الخليل إلا مسلما حنيفا تمسكوا بحبل الله المتين ، لعنة الله على كل ارهابي متطرف وعلى كل من يحاول ايقاض الفتنة بين مكونات المجتمع .

* الارهاب لا دين له *

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الارهاب والتطرف..!
لقاء الحضارات في باب  علي (ع )
بين بابا منتظر وآخر آت..!
ركصة السيف (  حديث الكوستر )
الاثارة في الزيارة السيد والبابا
بين مُحَمَّد النبي{ص} والسيد السيستاني{حفظه الله}أعراف وتساؤلات
لماذا إصرار البابا على زيارة العراق في هذا الظرف؟!
قريبا؛ استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان وليا للعهد
العراق الى الهاوية
*ذكريات شتاءٍ ملتهب وربيع مجدب**ج6- العَوّاية*
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك