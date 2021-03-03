اللهم إنا نبرأ اليك..!

حسن المياح ||

و"النائبة" ومن هو بظهرها ومن يساندها يحاربون الشهداء والسجناء والمعتقلين في أرزاقهم , ويلاحقون قوت يومهم تضييقآ لينهبوه سحتآ حرامآ , كما نهبته الأحزاب جميعها بلجانهم الإقتصادية الجهنمية المجرمة , وتطاردهم النائبة المؤمنة العادلة المحاسبة الثائرة على الظلم والفساد ......

"النائبة" في كل شاردة وواردة من أمور حياتهم حتى تسلبهم الحرية والحياة والعيش الإنساني الذي منحه الله للشهداء والسجناء والمعتقلين . وهي وغيرها من سار على نهجها يحاربون الله سبحانه وتعالى ~ المنتقم الجبار القاصف ظهور والقاصمها ~ في قرآنه وآياته ويعاكسونها تشريعآ وتقنينآ على أنهم آلهة مصطنعة تشارك الله في حاكميته , وكأنهم لم يقرأوا قول الله وكلماته في القرآن , وفي أحاديث النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله الموحى بها من الله على لسان رسوله , لما فيها من رحمة وحفاوة , ورعاية وخدمة , للشهداء والسجناء والمعتقلين . وتأتي هي وغيرها وتنظر على هواها وهواءهم , وتشرع على مزاجها ومزاجهم , في عرض تشريع الله خالق البشر , وواهبه الحياة والعيش الكريم السعيد ....... , لا طولآ من خلال مباديء التشريع الإلهي العادل السليم المستقيم .

لما يترف الإنسان على السحت الحرام يبطر ويهلوس هذيانآ وعبث تصرفات , ويتصور نفسه آلهة مرتجاة , وهو الصنم المنحرف المزيف الرذيل , ويتحدث بمنطق : ( قال الله ... وأقول أنا .... وقولي الذي يجب أن يتبع .... ) ....... !!!.

معاذك اللهم ربي من هؤلاء الزعانف الزاحفة الراجفة المرتجفة المرجفة هلوسة وهذيانآ , وعبثآ ومروقآ , وإشراكآ وكفرآ , في التشريع والتصرفات والتعاملات ..... ???

نعم ... وأجل ... وبلى ...

هكذا يتحدث هؤلاء الطغاة , وأولئك الفراعنة , وذلكم الحاكمون الظالمون , وتلكم النواب الفاسدون المشرعون أفقيآ مع وبمخالفة للتشريع الإلهي , وكأنهم آلهة وخالقون , وواهبون الحياة ورازقون ...... , ويتفاخرون , ويصرون , ويجادلون , ويتربصون , ويؤكدون , ويقرون , ويقررون , وينفذون تحديآ لله في حاكميته وتشريعاته ......... ???

وكأنهم هم من خلق الإنسان وركبه على هذه الخلقة والقوام الذي عليه في عالم التكوين والحياة ........

لماذا تعيبون على الطاغية المجرم المقبور صدام الحاكم الظالم الفاسد , وتمارس نفس ظلمه وطغيانه , وشركه وتفرعنه , وإجرامه وإنتقامه , ..... ووووو ..... , وبصورة أنجس وأرذل , وأتعس وأظلم , وأجور وأنقم ...... !!! ???

ربي إني أستغفرك أنت وحدك لا شريك لك , وأتوب اليك , وأتوسل اليك بك وبحمدك وجلالك وسلطانك وكبرياءك وعلاك , وبمحمد وآله الميامين , أن لا تحاسبنا بما يفعل ويشرع ويتصرف ويفرض ويحكم , من يعتبر نفسه شريكآ لك في التشريع والتصرف والحاكمية ....... ونعوذ بك وبقدس جلالة خالقيتك وحاكميتك وعدلك منهم , ومن شرورهم , وكفرهم , وإشراكهم الوقح الفاضح المعتدي على قداسة حضرتك الإلهية .........

ونسألك ربي تحننآ منك وتفضلآ , ومنة وتكرمآ , وأنت الغفور الرحيم , العادل الحكيم , أن يسري دعاؤنا على كل حاكم ظالم , ومسؤول فاسد , ومتصرف ناقم , وعابث مستأثر , وتاجر مراب هالك ....... , ولا تترك أحدآ منهم بفضلك ومنك وأنت الحكم العدل , وإستقامة خط عدلك في عقيدة لا إله إلا الله .