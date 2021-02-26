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وفي السياسة عبرة..!


 

الشيخ عبد الرضا البهادلي||

 

▪️رئيس الاورغواي، ليس مسلما ولا شيعيا، ولكن عندما انتقل ليكون رئيسا لبلده لم تتغير حياته، لذلك أصبح رمزا في البساطة والزهد والتواضع....

▪️كان الأولى بمن ينتمي الى مدرسة علي عليه السلام وهو الذي قرأ واطلع على سيرة علي عليه السلام في زهده وتواضعه وابتعاده عن الدنيا، حتى قال لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من واقعها. وكيف يقال لي أمير المؤمنين ولا أشارك الناس مكاره الدهر....؟

▪️نعم هو قال لا تقدرون عليها، عندما قال لابن حنيف، الا وان امامكم قد اكتفى من دنيا بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد...

▪️فهل بعد سقوط النظام البعثي الصدامي أعنا عليا عليه السلام بورع واجتهاد وعفة وسداد......

كنت أتمنى من قادة الأحزاب السياسية الشيعية الإسلامية بعد السقوط أن تنتهج منهاج علي عليه السلام في الحكم حتى تترك أثراً جميلاً في المجتمع كما تركه علي عليه السلام...

ولكن مع الأسف..

بل المصيبة اليوم لعل الكثير منهم يهنأ بولادة علي عليه السلام

ولا ادري ماذا يقول لنفسه....

نعم قد انهم وصلوا إلى مرحلة...

انهم يحسنون صنعا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا على منهج علي عليه السلام حتى ظهور القائم ع

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