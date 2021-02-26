نظرة لزيارة البابا..!

✍️ماجد الشويلي ||

بإمكاننا التأمل والتساؤل حول رغبة بابا الفاتكان زيارة النجف الأشرف ، ولقائه سماحة المرجع الديني الأعلي سماحة السيد علي السيستاني (مد الله ظله).

فما هي مرامي هذا الرجل ، وما هي مقاصد الزيارة .

المعلن عن هذه الزيارة ، وبضميمة ما قام به من زيارات أخرى مماثلة لبعض الدول في المنطقة ، يتضح لنا أن غايته بحسب مايزعم هو ، وتروج له الأمبراطورية الإعلامية التي تديرها الولايات المتحدة بفروعها وأقسامها العربية الرسمية ، فإنه ينشد الى إحلال السلام ، وبث روح التسامح بين أبناء الديانات السماوية الكبرى .

ولا أريد قول غير ذلك الآن ، منتظراً ماتسفر عنه الزيارة المزمعة ولكل حادث حديث.

لكن في الوقت ذاته يحق لنا إثارة جملة من التساؤلات الجوهرية , والتي تحمل في جوفها إجاباتها القطعية.

🔳 هل أن الشيعة كانوا سبباً في إشعال الحروب والهجوم على البلدان الآمنة ؟

وهل يعرف عن الشيعة غير التسامح والمواطنة الصالحة في كل البلدان التي يقطنوها ويعيشون فيها؟

🔳هل دافع يوماً عن مظلوميات الشيعة في لبنان وافغانستان وباكستان والعراق الخ؟

🔳هل أن المرجعية الدينية العليا للشيعة (شرفها الله)كانت يوماً من الأيام سبباً لإثارة الفتنة أو النعرات الطائفية.

وهل كفرت المسلمين أو دعت الى الإرهاب والتطرف حتى يأتي البابا ويزعم أن نشر راية السلام يمر من هنا في النجف الأشرف ، أم أنها كانت على الدوام راعية السلام والداعية اليه؟!.

🔳 هل يتعهد البابا الإلتزام بتوجيهات المرجعية الدينية ويفضح السياسات الأمريكية ويدين الكيان الصهيوني الغاصب.

🔳هل يتعهد البابا بإرغام الولايات المتحدة على الأنسحاب من البلدان التي تحتلها وتتخلى عن أسلحة الدمار الشامل والقنابل النووية ؟

🔳ما هو السلام بنظر البابا؛ هل هو التخلي عن المطالبة بتحرير فلسطين ؛فاتي زيارته للطلب من السيد السيستاني دعوة الشيعة للكف عن المطالبة بتحرير فلسطين بعد أن طبعت الأنظمة العربية برمتها تقريباً ، واستقر العالم السني على تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل بصفقة القرن المشؤومة.؟!

لا أعتقد أن البابا سيحصل على غايته الخبيثة هذه من المرجعية الدينية المعروفة بحكمتها وفطنتها العالية

🔳 هل بإمكان البابا إدانة النظام السعودي بشكل واضح وعلني ، ويسمي الأمور بمسمياتها ، وهل بإمكانه الدعوة الى تجريم الفكر الوهابي والإقتصاص من مشايخ هذا الفكر الإرهابي في السعودية؟

🔳كيف يمكن للبابا(كمنصب) الذي وقف متفرجاً على مذابح المسلمين في البوسنة

أن يكون حمامة السلام اليوم ؟

🔳هل بإمكان البابا إيقاف الحرب الكونية على اليمن وهل بوسعه أن يُرجع حلف الناتو من ليبيا؟

🔳هل بإمكان البابا إرغام الولايات المتحدة على عودة امريكا للاتفاق النووي ورفع الحصار عن الشعب الإيراني؟

🔳كيف يفهم البابا السلام ونبذ الكراهية هل بالتخلي عن كراهية إسرائيل(الدولة) فقط وهي محتلة للاراضي العربية والمقدسات الاسلامية.

🔳هل بوسع البابا إدانة نقل السفارة الأمريكية الى القدس وإقرار واشنطن بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟

🔳ماذا يعني وضع إكليل الغار على قبر مؤسس الصهيونية(ثيودور هرتزل) في تل أبيب غرو الإعتراف بالصهيونية؟

🔳 هل يريد البابا أن يقول للمسلمين وشيعة العالم أننا لانعترف بشيعة إيران

، لأنهم متطرفون وقيادتهم الدينية متطرفة ، لأنها تطالب بتحرير فلسطين وتمد يد العون لكل الذين استضعفتهم أمريكا وإسرائيل ومارست بحقهم الارهاب الدولي .

🔳 هل بإمكان البابا أن يرغم الامريكان على احترام إرادة الشعب العراقي فيخرجوا من أرضه نهائياً .

🔳إن أغلب الظن يشي بمحاولة البابا عزل الجمهورية الإيرانية ، ومحاصرتها شيعياً وإسلاميا بعد أن عجزت قوى الاستكبار برمتها من ذلك.

فقد باتت الولايات المتحدة وإسرائيل على يقين من عدم القدرة على هزيمة الجمهورية الاسلامية، لذا لجأوا لأساليب الحرب الناعمة والتركيز على الشيعة عقائديا .

بعد أن صار الشيعة رأس الحربة في مواجهة الإستكبار العالمي بمشاريعه التوسعية على الصعد كافة.

🔳نحن على يقين من أن المرجعية الدينية بحكمتها وفطنتها ستجهض كل المخططات الرامية للايقاع بين أبناء المذهب الواحد وبين المسلمين.

وستظل صمام الأمام للعراق والعراقيين جميعاً وهي راعية السلام قبل البابا وبعده بقوة الله وعونه.