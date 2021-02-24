أختي الغالية الراقية المؤمنة المحترمة..

حسن المياح ||

أنا أتحدث من خلال نشرك عن مضمون التغريدة , وليس أنت القصد أو الهدف ; وإنما أنت كنت المفتاح لما أهرف به من قول وكلام .....??

ألم يروج يوم توج بايدن قلادة الرئاسة بأن العراق لا يوجد له ذكر أو أثر في خارطة بايدن مطلقآ ...... ??

وعارضت الكل والجميع , وقلت هذا كذب وإفتراء . لأن أميركا المجرمة لا تفرط بالعراق , والعراق عندها جوهرة الوجود , ..... وووووو ???

فما الذي يبدو الآن , مما حدي به بالأمس ونكر ...... ???

ضحالة التفكير السياسي هو السلعة الرائجة في سوق العملية السياسية في العراق , لأن الرواد غشمة جهلة , سطحيون يدعون , زيف خداع خردة ويزعمون , غلطة وخطفة وغفلة جاءوا , لكن العمالة تعيهم وأنهم سلعتها الصيد السهل , الذي من خلاله الأستكبار والإستعمار يكون لهم موطيء قدم , وأساس وجود مجرم ناهب , ويتوسعون ........ ???

والكلام ذو فروع , والحديث ذو شجون , للذين يعلمون , ويدركون , ويفكرون , ويتحسبون.......... ...... ???

لا للأوباش والهمج الرعاع المساق مطية سياسيآ والإمعات الرعاف جهالة وحماقة , ويزعمون أن هياجهم القطيعي أنه وعي , وجهاد , ومقاومة , وعمل سياسي من خلاله يتزعمون ..... , ويقودون ....... ???