المقالات

الداعشي المجرم في سجون العراق مقدر محترم

21 2021-02-03

 

حسن المياح ||

 

 الدواعش لهم قصب السبق وأنهم المميزون , والمقدرون , والمحترمون , وهم الآمنون , لأن سنخ الشيء حرفة ,  وشبيهه إجرامآ , يجب أن يعامل وكأنه حاجز نزهة وسياحة في فندق خمس نجوم ....... ???

ولذلك الحكومة لاتعدمهم , ورئيس الجمهورية ينظر اليهم بعين العطف , والإحترام , والتقدير والتمييز , لأنهم ينفذون أجندات أسياد من حكم وهو المسؤول عن الإعدام .......???

ولذلك لا يعدمونهم ....... ???

الحبايب حتمآ يكونون مدللين , وبالصيف تحت التبريد نائمون , وفي الشتاء ~ وهو موسم التزاوج عندهم ليفرخوا , وينتجوا براعم إجرام , وخلايا قتل وتفخيخ ومجموعات مجرمة وإنتحاريين ~ ينامون متراصين متقابلين , متقلبين , متشقلبين , متماصين , متجوقلين , محتشدين , متبادلين , متقابلين وجهآ لظهر , وظهرآ لوجه , لتتم عملية المزاوجة كالنيب التي تحن الى الجماع وتستغرق وقتآ طويلآ .....

ولذلك لا يعدمون ......

ورب الراقصات سيبقون يتنعمون , ويرفلون , ويطعمون , ويرفهون , ويختلطون , ويتمنون موسم التزاوج بشغف وفارغ صبر وهم الموتورون , الممسوسون جنون قتل , وإنتقام تفجير , وإستشهاد إنتحار كما أمراؤهم يثقفونهم ويعلمونهم ويزقون , ويغرسون أبر تخدير وسكر وثمل وجنون ...... ليفجروا أنفسهم وينتحرون ......

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداعشي المجرم في سجون العراق مقدر محترم
الإرهاب حُمَّى المُسْتَنقَعات
صدّام في بالوعة ابن تيمية!!
الإرهـــاب في المنطقة بين الدين والسياسة
العقل الإرهابي..!
الثائر الذي غيّر وجه العالم
وتستمر الشهادة..!
وهل بقي نبض "يجسه" الطبيب؟
إذا كانت الانتخابات مزورة! هل يحق للبرلمان والحكومة التلاعب بالشعب؟!
واحد واربعون عام..اعادة  كتابة تاريخ عمره ١٤٠٠ عام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك