الداعشي المجرم في سجون العراق مقدر محترم

حسن المياح ||
الدواعش لهم قصب السبق وأنهم المميزون , والمقدرون , والمحترمون , وهم الآمنون , لأن سنخ الشيء حرفة , وشبيهه إجرامآ , يجب أن يعامل وكأنه حاجز نزهة وسياحة في فندق خمس نجوم ....... ???
ولذلك الحكومة لاتعدمهم , ورئيس الجمهورية ينظر اليهم بعين العطف , والإحترام , والتقدير والتمييز , لأنهم ينفذون أجندات أسياد من حكم وهو المسؤول عن الإعدام .......???
ولذلك لا يعدمونهم ....... ???
الحبايب حتمآ يكونون مدللين , وبالصيف تحت التبريد نائمون , وفي الشتاء ~ وهو موسم التزاوج عندهم ليفرخوا , وينتجوا براعم إجرام , وخلايا قتل وتفخيخ ومجموعات مجرمة وإنتحاريين ~ ينامون متراصين متقابلين , متقلبين , متشقلبين , متماصين , متجوقلين , محتشدين , متبادلين , متقابلين وجهآ لظهر , وظهرآ لوجه , لتتم عملية المزاوجة كالنيب التي تحن الى الجماع وتستغرق وقتآ طويلآ .....
ولذلك لا يعدمون ......
ورب الراقصات سيبقون يتنعمون , ويرفلون , ويطعمون , ويرفهون , ويختلطون , ويتمنون موسم التزاوج بشغف وفارغ صبر وهم الموتورون , الممسوسون جنون قتل , وإنتقام تفجير , وإستشهاد إنتحار كما أمراؤهم يثقفونهم ويعلمونهم ويزقون , ويغرسون أبر تخدير وسكر وثمل وجنون ...... ليفجروا أنفسهم وينتحرون ......
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