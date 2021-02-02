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الوصولي..صبغ وزركشة وإطار..!

60 2021-02-02

 

حسن المياح ||

 

الوصولي التافه الرخيص صبغ وزركشة وإطار .... لا يعبر عن الحقيقة معدنآ وأصالة

كثير هم الوصوليون الإنتهازيون المتلونون المنهزمون ..... , وكثير هم المتملقون المتسولون المستجدون , الذين يحاولون ثعلبة التقرب من ذوي الشأن والحظوة والبسطة , وهم النازعو الحياء  بلا كرامة , والمتجردون عن العقيدة والإنتماء والمتخلون عن الوطنية والولاء , لأن كل وجل وكامل وتمام همهم علف بطونهم ...... , فهم الإمعات الأنعام  , بل أضل وعيآ والأردأ والأرذل والأسفل سبيلآ ......

وكثير هم الذين يدعون أنهم ثوار قضية وطنية , ومتمردون , ورافضون , ومنتفضون , وهم الذين يتظاهرون نشاطآ مدنيآ ظاهره حراك زائف وباطنه تقرب وتزلف ووصول.......???

وأنهم مقاومون الباطل , وهم المطالبون بالحقوق والسعي الى قضاء حوائج الناس , والساعون الى لم الصدع , ورفأ الفتق , ورأب الصدع , وهم الكاذبون الغشاشون الخادعون , الغادرون المنقلبون المتقلبون ..... , لأن المستقر في عقولهم وأذهانهم , هو أنهم يريدون ويسعون جاهدين أنفسهم الى تقيؤ ما في بطونهم من سحت حرام وحقد ولؤم , ويفرغوا ما في قلوبهم من ضغينة وخبث وثأر ذات هابطة رذيلة , ..... ولذلك فإن قدرهم ووجودهم هو بقيمة ما يخرج من البطون , وأكثر منها قذارة ونجاسة , وأرذل مما يفرغون ويبرزون .....

وتلك هي حقيقة التلون في المواقف الهزيلة التي يتبعها الوصوليون المنتهزون الفرص وبوارق الأمل بارقة بارقة ......

وما أكثرهم إنتشارآ , كالذباب وما ينشطر الى تذبذب يتطاير هنا وهناك محاولة منه لإمتصاص دماء الناس , والسلب من وجودهم وحقوقهم خسة ودناءة , وتعديآ وإجرامآ , وتسولآ رذيلآ , من أجل أن يصعد مكانة , ويستحوذ على مكسب حرام , ثمنه زهيد معزوف عنه في سوق نخاسة السلع الهابطة الرخيصة البائرة , وهي برخص إنتماءه ..... ولا إنتماء له ........ وبتفاهة وجوده الإنساني ... ولا إنسانية فيه , أو نبل إنساني يحتويه ويملكه ويتسلكه ....... ???

ويا ليت شعبي ...  وأمتي ... وقومي ... يعلمون ... ويكشفون ذلك .......

وجزاهم الله ( أفراد الشعب العراقي ) على وعيهم النافذ الثاقب البصير , وعقلهم المنفتح المتحرك المدقق , وقلبهم اللاهف الواثب اللاقح السؤول العقول .......

وحس هؤلاء رفقة ورفاقآ , وصحبة وأصحابآ ,  وعصبة وجماعات جهد وحركة ..!

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