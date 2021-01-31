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جس نبض..وتجربة إختبار

55 2021-01-31

 

حسن المياح ||

 

الحكومة لما ترى ردود الفعل على عمل تنوي القيام به أو قرار تريد أن تتخذه والتجارب السابقة لها كثيرات ومعدودات ~ وهي عملية جس نبض ~ هشة ضعيفة , باهتة مترددة , متفرقة متوزعة , مضطربة متهيبة , غير مستمرة متوعدة ولا هي مستميتة مضحية قاصدة ....... , فإنها تستأسد على الشعب والبرلمان إفتراسآ , وتتنمر عليهم توحشآ ......

ولكن لما ترى العيون الحمراء التي تتطاير منها براكين وشرر مقذوفات , وتبصر عن قرب وعن بعد الأيادي المفتولة العضلات , والجماهير المؤمنة الشجاعة الغاضبة التي تواصل الإنتفاض وقيام الثورات , فأنها تتراجع ناكصة هزيلة , وتتراجع خائفة جبانة رذيلة , مرتعدة مرتعشة تتوسل كل حيلة , وتعود من حيث الجحور والحفر التي منها تنطلق الفئران والجرذان......

وطبع الأسود , وطبيعة الضياغم الليوث , أنها تخيف الثعالب الراعشة الجبانة الفارة التي لا تفيدها حيلة , ولا تنفعها شيطنة , ولا تعينها أبلسة , ولا يجديها عطاس بنات آوى القانصات المرتعشات جبنآ ورعادة , وخوفآ وإرتعاشة .........

تلك هي حكومة السلب والإنقضاض , والنهب والإلتباس , والإستئثار والإستحواذ الجوكرية اللمم المتفردشة عمالات وتبعيات , والمتعددة الإنتماءات والولاءات , المستعبدة خيانة لتنفيذ الأجندات , المنزوعة العقيدة والوطنية التي لا تنفع معها أطايب طعم الملوحات ولا سكر وحلويات التمور المعسلات .......

وطبيعة الجواكر والجوكرية والمتجوكرين الهروب واللهيب , والفرار والإرتعاب , ولو من جرة أذن خفيفة مستعجلة , أو سمت خيط رفيع تجربة مفتعلة  ........

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