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الذباب الألكتروني المأجور وصناعة طواغيت النهب, وغيلان الإجرام

60 2021-01-27

 

حسن المياح||

 

 الجيوش الألكترونية تعمل على صناعة الطواغيت التي تفرخ فراعنة , وتدفع الى تأسيس غيلانآ وأخطبوطات لنهب ثروات العراقيين بأسماء شركات مقاولات , وهندسة مشاريع , ومتابعة تقديم خدمات ..... , ويتأملون هؤلاء الطواغيت المتوحشة الفاغرة فاها , والغيلان المفترسة الجبانة المصطنعة , أن يمنحوا مناصب الوزير الظل , والمحافظ العميق , والمسؤول خلف الكواليس , وما الى ذلك من عناوين ظالمة ناهبة فاسدة مجرمة , ليسنى لهم التصرف العابث , والتحرر الكامل للإستيلاء على العقود والمشاريع والمقاولات وتقديم الخدمات الكاذبة الغاشة الخادعة الزائفة الناقصة من دون إتمام أو تكميل بتوافق منفعي متبادل , ومحاصصة مصالح مالية ......... ???

الدولار والدينار الراشي ~ للذبابة التي تعمل دعاية نافخة , وإعلامآ مورمآ , ورفع يافطات نفش وإنتفاخ ألكترونيآ ~ يصنع المقاول الطاغية المهيأ له طريق الإستحواذ تعبيدآ , والغول المدير المفوض المكوك المتحرك ( صورني , وإعمل لي فيديو ) على أنه يخوض جهادآ مؤمنآ رساليآ يحارب من خلاله داعش , ويصول الصولات المقاومة على فلول المحتل المنتشر على أرض العراق المنهوب السليب , من خلال البرطيل والرشوة والهدية السحت الحرام .......????

أصحاب الشركات , والمقاولون , والمدراء المفوضون , يزحفون سعيآ حثيثآ مزاحمآ لتسنم منصب الوزير عمقآ , ومنصب المحافظ تدبيرآ , من أجل الإستحواذ على العقود والمشاريع , وهم البرمكيون الذين يقدمون الرشى التي تسيل اللعاب مبلغآ , والكومشن الذي يلين خط السير تزييتآ , والهدية السحت الحرام التي تقلب الحق باطلآ , والباطل حقآ غشآ , وخداعآ , وغدرآ , ونفاقآ , من إنتفاخ وتورم وإنتفاش مبلغ المقاولة والمشروع والعقد الذي يقدر بعدة أضعاف تكليفه سعرآ وثمنآ , ليتيح دفع مستحقات الرشى ( القانونية ) حسب التوافق السياسي , ومحاصصة الشراكة للمكونات المشتركة في السلب والنهب , والتهديم والتدمير , والخيانة والعمالة , والفساد والإجرام , .............???

هكذا يعملون ويسعون ويبذلون الجهد المنافق المجرم الفاسد المحرم  , ويتعاونون على الإثم والعدوان , والنهب والخيانة والغدر والإجرام , من أجل نهب ثروات الشعب العراقي ....... , والغريب ~ ولا غرابة من فاسد مجرم لص ناهب خائن مجرم وضيع هابط ~ أنهم يظهرون أنفسهم على أنهم وطنيون كرماء يتبرعون بتقديم مساعدات مالية , وبناء مدارس , وتقديم خدمات تنظيف , وحدل , وربما تبليط مجانآ وتبرعآ منهم وعلى حسابهم الخاص تبرمكآ بما نهبوه من العطاءات الباهضة الفاحشة الشاهقة الثمن المرتفعة المتضاعفة أضعافآ مضاعفة من تقديرات التكليف المالي الحقيقي للعقد , والمشروع , والمقاولة ....... ???

هؤلاء هم الشياطين بلباس إبليسي مجرم خائن جبان غادر ~ ومن خلال نواشيطهم الذباب الإلكتروني العميل السافل الخائن الغادر البائع للذمة والضمير والعقيدة الرسالية والوطن والكرامة , وبلا حياء , النافخين لهم المأجورين ~ يتعاملون مع المسؤولين الحاكمين المتسلطين توافقآ , ومحاصصة , ونسب مئوية , متفق عليها سلفآ وأصالة قبل التوقيع على المشروع , والعقد , والمقاولة , بلا رقابة من مؤسسة حكومية , أو متابعة مسؤول نائب في البرلمان ........ ???

ولا ندري هل أن الكل في الهوى والنهب , سواء وسيان , وتوافق , ومحاصصة ........ ???

وإلا أين المتابعة الدؤوبة والمحاسبة المستمرة أو حتى المنقطعة ولو لواحد من المسؤولين الفاسدين الناهبين , ....... لو كانوا حقآ مسؤولين وطنيين أشرافآ تحملوا التكليف بشرف , وأدوا الأمانة بإخلاص وحافظوا عليها بنزاهة ............ ???

وشاهد الحال يقول مجاراة للمثل السائر الذي قيل شعرآ : ~

وإذا قالت حسنة ملص تصريحآ فصدقوها ( والنساء مصدقات على فروجهن ) , إن التصريح ما صرحت به حسنة ملص ......???

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الذباب الألكتروني المأجور وصناعة طواغيت النهب, وغيلان الإجرام
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