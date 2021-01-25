هكذا يسوق السياسي الفاشل الفاسد الظالم لنفسه قبيل الإنتخابات

حسن المياح ||

تسويق بإلتواء , وتنميق لإحتواء , وتكذيب لإقناع , وتمويه لتغطية , وإنتقاء لإعمام , وتشهيد لتصديق على شبهة , وتمويه على إبتلاع نقمة عل البلعوم أن يزدردها ويسرطها ولوهلى كراهة وتألمات , ..... وووو ..... ???

والثقلان بما هما الكتاب والإنسان المعصومان شهيدان على كل ما يجري ويخاض , ويعمل ويقال , ويسر ويعلن , والذي يفكر فيه وما لا يفكر , ..... وووووو ...... ???

والفتاة تظهر دومآ محاسنها ~ إن كانت لها من محاسن أو مفاتن ~ ولا تذكر ما يعيبها , ويفسد حالها , ويقبح جمالها , ......... ???

وأنها لقلقة لسان ~ بتلكأ أو سليط ذرب ~ تحاول أن تطرب صيوان الأذان , وأنها فرقعة زيت يغلي لقدر شاط الطعام فيه إحتراقآ وتفحمآ .......... ???

فما بعده إلا الجوع ... , والفقر ... , والحرمان .....???

فبأي آلاء ربكما تكذبان ....... ???

أليس أنت القائل تحكي حالك وحال من سواك من تصدى للقعود على الكرسي ~ ولا أقول للمسؤولية , لأنكم لستم أهلآ لها , ولا تصلحون أن تقربوا منها ~ تلهفآ بشغف ولغف , وإلتهامآ بشره وسرف , ولاهثين بلهفة وشوق لنهب , ......... ووووووو , ....... وقلت ما قلت , ومن قولك أنك تريد أن تؤكد الصدق في حالك , وتعترف بعظمة لسانك وما نطقته ألسنتهم برغبة وطواعية , لغش وخداع , وتمويه وغدر , أنكم قد فشلتم ..... , وأشرت الى نفسك تخصيصآ وتعينآ , وأنك واحد منهم ~ وهم كثار بعدد من تصدى وتسنم , وفسد وظلم , ونقم وغنم ~ تأكيدآ وتعظيمآ , حتى يصدق الناس ومن يسمع كلامك , وتوبيخك لنفسك لما أنت عليه من فساد وسفاهات , ونقاط ضعف وهنات , وتكديسات من الأبلقات وتجميعآ من الإنتكاسات والإرتكاسات , ومنخرك يزفر ألمآ وتألمآ , وآهات وحسرات على ما حدث وفات,.........???

فلم لم تصدقوا لما تصرحوا للشعب العراقي حتى يخفف عن لأواءه , ويقلل من آلامه التي أنتم السبب فيها , وأنتم من أسس لها بطغيانكم العاهر , وتفرعنكم الساهر , وإجرامكم الشاهر , وظلمكم الفاجر , ووووووو...... ???

تعاهدون وتنكثوا العهد ببساطة ولماظة , وبرعونة تافهة وفظاظة , وتصرحوا دائمآ وأبدآ , وتتناقضوا فيما تصرحون وتقولون وأنتم الخاطبون الشياطين الأبالسة بسفاهة وتفاهة , ورقاعة وصفاقة , ....... وووو , .... ???

وتأتون بعدها أذلاءآ , ناكسي رؤوسكم خانعين بحقد , خاضعين بغدر , تستجدون لحافآ ..... , وتتذرعون أنكم تعيشون الكفافا ....... , وأنتم المسرفون بغير حق المترفون المنتفشون إرتكازآ على المال السحت الحرام ....... ???

تتكأكئون تجمعات وتنفردون أحزابآ وأشخاصآ , قادة وأمناء عامين من أجل الحصاد في الإنتخابات , ولا منجل لكم يرقى أن يحصد ; وإنما هو إرهاب وتخويف , وبرطيل بدولار وإقناع بمنصب , ووووو..... ???

وبعد تمسكنكم .... , وتتمكنون , وحتى تطمئنون , وسرعان ما يكون هذا .... , فتنقلبون,.......... ???

والمعروف عنكم أنكم المتحولون جنسآ وطبيعة ..... , وعقيدة ووطنية ..... , ووجودآ وسلوكآ......

وعند الصباح يحمد القوم السرى .......