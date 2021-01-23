مواقع التواصل الاجتماعي بين النفع والضرر

الشيخ عبدالرضا البهادلي ||

▪️لم يعد العالم كما كان قبل اكثر من خمسين عاما فهو في تطور مستمر وسريع ولا سيما في مجال الفضاء الالكتروني المفتوح ، وهذا التطور في مجال الفضاء الالكتروني كما فيه منافع فيه اضرار .

🔹اما المنافع في مواقع التواصل الاجتماعي ؛ فهو قد جعل العالم قرية صغيرة لذلك يستطيع كل افراد العالم ان يرى بعضهم البعض وهذا مما يسهل التواصل والتعارف الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي ، ولعل احد غايات الخلق هو التعارف بين الامم والشعوب والقبائل كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) ([1]) . وكذلك بالامكان التغيير الاجتماعي عن طريق هذه الوسائل في ما اذا استخدمت الاستخدام الامثل في التغيير الاجتماعي .

▪️وكما توجد المنافع في عالم التواصل توجد الاضرار الكثيرة والخطيرة ، واهم الاضرار هو الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتي يصبح هذا الانسان كعابد وثن او مدمن المخدرات والخمر والنتيجة هي المخاطر الصحية والنفسية .

بالاضافة الى ما تقدم من الاضرار فهناك الاضرار الاخرى وهو التأثر بالحرب الناعمة والثقافية والفكرية والاشاعات والشبهات والاشكالات والتي قد تحرف الانسان عن فكره وعقيدته واخلاقه ونتائج ذلك خطيرة على الفرد والمجتمع .

▪️بالاضافة الى امر خطير آخر وهو قد تتولد من عالم التواصل الاجتماعي وهو انتشار العلاقات الممنوعة والمحرمة بين الجنسين والتي قد تسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية والقضاء على البنية التحتية للاخلاق والقيم في المجتمع .

بالاضافة الى خطورة عالم التواصل الاجتماعي ومواقع عالم التواصل الاجتماعي في ظهور الجريمة الالكترونية والابتزاز الالكتروني التي اصبحت جريمة لها احكامها وقوانينها بجانب جرائم العالم الواقعي .

▪️وهذا كله يضاف الى ذلك امر اخر لا يقل خطورة عن هذه الامور المتقدمة والتي ذكرناها ،وهو ان عالم التواصل الاجتماعي وان كان يربطك باصدقاء اخرين ويجعل العالم عندك كقرية صغيرة لكنه قد يسبب ضعف العلاقة مع الاهل والاقرباء والجيران في الواقع الخارجي

🔹ومن اجل ان لا يقع الانسان في فخ هذه المواقع والصفحات واضراراها يجب على الانسان ان يتعامل مع هذا العالم الافتراضي والمجازي (عالم التواصل الاجتماعي) بحذر شديد واحتياط وخطة محكمة ونظام وقانون ووقت محدد ، ويُخضع كل ما ينشر في هذه المواقع الى التحقيق والتمحيص قبل قبوله الافكار والاخبار والتحاليل والصور والافلام ، ويستفيد من هذا العالم الاستفادة المفيدة والنافعة التي تعود عليه بالنفع والفائدة في الدنيا والاخرة ، ويبتعد عن الاشخاص المشبوهين والصفحات المشبوهة التي يمكن ان تدمر فكر الانسان واخلاقه وفطرته وعقيدته .

([1]) سورة الحجرات : الاية 13 .

ــــــــ