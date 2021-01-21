المسؤول عن تفجيرات بغداد والخرق الأمني؟!

▪️✍️📃 الشيخ عبدالرضا البهادلي ||

بعد هدوء دام سنوات عديدة من عدم رؤية الاشلاء المقطعة للشهداء في شوارع بغداد وازقتها واسواقها ومدارسها ومساجدها وحسينياتها ؟.

▪️عادت اليوم تلك الصور المؤلمة للأيام الدامية التي تذكرنا بيوم الأربعاء الدامي والخميس الدامي والجمعة الدامي وهكذا قضينا سنوات تجري دمائنا في أيام دامية ...؟

▪️من المسؤول عن التفجيرات اليوم.

١▪️قد يقول بعضهم أن أيتام ترامب هم من قاموا بهذه المحاولة اليائسة البائسة من أجل إثبات الوجود ...

٢. ▪️وقد يقال بأن الديمقراطيين هذه سياستهم وهو إذكاء الفتن الطائفية في المنطقة من أجل الهيمنة وحماية أمن إسرائيل ....

٣. ▪️وقد يقول بعضهم ان هذا بصمات انتخابية وسياسية ....؟

🔹اقول كل ما تقدم ممكن ولا يمكن نفى اي احتمال في هذا الوقت ، ففي عالم الجريمة لا يمكن استبعاد أي فرضية حتى نهاية التحقيق وبيان الحقيقة.

▪️ولكن ما اقوله من أجل تقريب الحقيقة أن بصمات آل سعود وال نهيان واضحة على هذه التفجيرات ، فالتفجيرات انتحارية والانتحاريين عادة من القاعدة وداعش وهم تربية المخابرات السعودية واوراقهم لا زالت بيد هذه المخابرات يحركونهم متى شاءوا في العراق وسوريا ولبنان ...

▪️ولاجل مواجهة هذا الإرهاب الأعمى وعدم رؤية الايام الدامية في شوارعنا واسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا علينا مواجهة ذلك بخطة وبقوة وحزم والقيام بما يلي.

▪️١. إعطاء الأمن وحزام بغداد بيد الحشد الشعبي فهو الأكثر شعورا بالمسؤولية ....

▪️٢. نقل المعركة في داخل هذه الدول التي تصدر الإرهاب، في شوارعهم ومدنهم وبشكل جدي وليس مجرد تهديدات . وهذا ما كنا نتمنى في تلك السنوات الدامية. وهؤلاء إذا عرفوا الجدية في ذلك سوف يحسبون الف حساب لأي عملية يقومون بها في المستقبل ....

▪️٣. اعدام المحكومين في سجن الحوت ، فإن عدم إعدامهم هذه الفترة الطويلة مع صدور الاحكام القضائية بحقهم يجرأ هذه القوى الظلامية على التمادي في اجرامها ....

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والعار لآل سعود وعملائهم ....

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