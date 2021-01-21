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قبل موعد الإنتخابات بكثير 

59 2021-01-21

  حسن المياح ||

 

هب الذباب القذر الألكتروني يتطاير إعلامآ كاذبآ نافخآ , ودعاية متورمة نافشة زائفة , للمسؤول المجرب الفاسد , الظالم الناهب السافل , المجرم المنحرف الهابط , الباذل للمال السياسي مما نهبه من ثروات العراق والعراقيين على تلميع صورته القذرة الوسخة , مدعيآ تطهيرها من نجاستها وخبثها , ولؤمها وغدرها , وخداعها وكذب إدعاءاتها , وما تنصل عنه من وعود وبارقات أمل غاشة خادعة , وما الى ذلك من حثالات سلوك , ونفايات سيرة هابطة مجرمة تالفة ....... ??? وكلهم ~ بدعاياتهم الزاحفة وإعلامهم الملتوي المتعرج المنحي لواذآ وخداعآ ~ جاءوا يدعون التغيير تبلدآ وبلادة , ويزعمون الإصلاح نفاقآ وخداعآ .... وهم الكاذبون .......   , والسيرة الحسنة والعدل والإستقامة .... وهم المنحرفون اللصوص السارقون ....... ???  وغاب عنهم وعن بالهم ..... , أن من حكم بظلم وإجرام , وسلك طريق السلب والنهب , وآثر الذات والقرابة , ....... أن جروح ضحاياه لا زالت تنزف أفواه قرب دماءآ , وتعج آلامه غياثآ صارخآ , وتضج نفوسهم عويلآ مفزعآ ,  وتقدح ألسنتهم أدعية ضجيج الآملين , طالبة الخلاص من كيده المجرم القاتل اللعين .......??? وهم السياسيون الحاكمون الظالمون المجربون المتعسون السافلون يصرون على العودة ثانية..... , ومرة أخرى ..... , ويتمنون !!! ...... ??? وأنى يكون لهم ذلك .......  إذا كان الشعب العراقي واعيآ منتبهآ حرآ ....... ??? الشعب الحر الواعي المؤمن الكريم يجب عليه أن يرفضهم ... , ويرفسهم ... , ويسحقهم ... , ويتغوط عليهم ويبول ... , ويدعسهم كما يدعس النعال والحذاء الجيفة النتنة , والقذارة الوسخة الوبيئة ......... ???  ويجب أن يتعامل معهم كما تعومل مع ترمب الذي إقتحم الكونغرس في أواخر وجوده المجرم المحترف الظالم من ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأميركية ...... , ليدافع عن تكرار وجوده الآثم .... , ويبقى رئيسآ حاكمآ ظالمآ مجرمآ ........  ???  فخلد لطخة عار , ووسمة شنار , ومسمار طويل قوي حاد ثاقب لتهيئة تابوت نعش الديمقراطية الرأسمالية الأميركية المزيفة الكاذبة المصدرة للبلدان عنوة وإحتلالآ , وأنه ترك وخلف نقطة سوداء مزعجة شواذآ في تاريخ أميركا الهجينة الخليط من عدة شعوب مجتمعة ملمومة مجتمعة , التي تدعي الديمقراطية زيفآ حاكمية , وتطبيقآ سلوكآ وسيرة في داخلها فضلآ عما هو خارجها ....... ??? وقد فشلت أميركا المنتفخة إستكبارآ , والمتورمة عنجهية , والمنتفشة إحتلالآ ..... , وبان عوارها .... , فهزلت ..... وللقير وبئس المصير ..... , وبانت أضلاع الإجرام والنهب , والإحتلال والإستعمار , والظلم والإستكبار , التي تحتويها وتخبئها ....... ??? فمن ... بعد ... يغش ... عمالة ...وتبعية .... وعبودية مذلة ... وأستعبادآ لها ولعظمتها الورقية , ودولارها الهابط قيمة وإحترامآ وممارسة تجارة ....... ??? ـــــــــــ

 

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