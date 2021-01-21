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الأنتخابات والإنقسام المجتمي..!


 

✍️📃الشيخ عبد الرضا البهادلي ||

 

▪️كل دول العالم اما بدون أحزاب سياسية أو باحزاب قليلة لا تتجاوز أصابع اليد.....

▪️فهذه أمريكا لديها حزبان الجمهوري والديمقراطي، وأوربا كذلك وفي الشرق والغرب يتنافسون على قيادة بلدانهم ....

▪️لكن في بلدنا العراق كل انتخابات تزداد الأحزاب وقد تكون هذه المرة زادت بشكل مهول إذ بلغ عدد الأحزاب والقوى والتكتلات والكتل والمجامبع إلى أكثر من ٤٠٠ حزب....

▪️والحقيقة التي يجب أن تكون واضحة ان كثرة الأحزاب السياسية في المجتمع زيادة في الانقسام المجتمعي والفوضى ، وزيادة في الفساد على كل الأصعدة الإدارية والمالية وغيرها .؟

▪️لذلك يجب على النخب في المجتمع أن يركزوا في كتاباتهم على هذا الموضوع الذي خرج عن السيطرة، والدعوة إلى الاندماج والوحدة بين الأحزاب..

 والا فنحن ننفذ خطط الأعداء من حيث نشعر أو لا نشعر فالاعداء يتمنون هذا الانقسام والتشتت بل يدعمونه حتى يسهل لهم السيطرة علينا وكما في القاعدة عندهم ( فرق تسد ).....

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