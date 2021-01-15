🖊ماجد الشويلي ||

من أبجديات التحليل السياسي القدرة على التمييز بل ضرورة التمييز بين مقتضيات الدولة ومقتضيات الحكومة وبين المؤسسات الحكومية والنظام السياسي وبين الموقف السياسي والموقف القانوني.

وبين السياسيين بصفتهم الشخصية من جهة وصفتهم الحزبية والرسمية من جهة أخرى

وبين الفساد المالي والفساد الاداري وبين المديح والانصاف وبين الذم والاجحاف

لابد من معرفة الفرق بين ذم المواقف ورفضها وبين انتقادها لتقويمها أوالتنكر لها وحرفها

لابد للمحلل ان يعي الفارق بين نشر ثقافة الوعي والاعتزاز بالهوية وبين الاغترار بهويته وتصنيمها

ان من ابجديات حرفة التحليل التفريق بين التحذير والتخدير فمن لوازم التحليل استشراف آثار الكلمة المستقبلية والوقوف عند حدها

وترك التشفي

و إفشاء النيه الحسنة

ــــــــ