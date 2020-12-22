موازنة عام ٢٠٢١...حية أم راسين..!

حسن المياح||
موازنة عام ٢٠٢١ في العراق هي عبارة عن حية أم راسين . بمعنى أن عضتها التي من خلالها تقذف سمومها تكون مضاعفة .
العضة الأولى المؤلمة هي الإستقطاع من الراتب .
والعضة الثانية المجرمة القاتلة هي إرتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار , وإرتفاع أسعار السلع والبضائع على مختلف أنواعها , وإرتفاع أجور النقل ومصادر الطاقة , وكل شيء .
وتلك هي حكومة التجويع والإرهاب . والتجويع والإرهاب أسلوبان مجرمان قذران ظالمان إستخدمهما معاوية بن أبي سفيان من قبل لتركيع الناس وجعلهم عبيدآ له , إتباعآ وإطاعة وخدمة وعبادته صنمآ محييآ مميتآ , كأنه الله رب العالمين .
وتلك هي سياسة المكر الكافر ~ المعتمدة على أوامر الماسونية , وإرشادات نيقولا مكيافيللي ~ التي تقول ( أنا ربكم الأعلى فاعبدون ).
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