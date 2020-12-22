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لمن يريد وطن


 

🖊 ماجد الشويلي||

 

أَظننت أن أحداً ما يريد أن يكون مشرداً ومن دون وطن ، أيعقل هذا ؟

فحتى أولئك الذي هاجروا وغادروا بلدانهم فإنهم كانوا يبحثون عن وطن .

لا أحد يرغب أن يكون من دون وطن،

لا أحد يمكنه العيش من دون وطن،

فقل لي من أنت ، أقل لك أي وطن تريد .

إن علينا جميعا أن نعرف معنى الوطن وأي وطن نريد.

وعليك بالتحديد أن تعرف ماذا يعني أنك تريد وطن !!

نعم أنا اتفق معك أن الفاسد يسرق الوطن وأنه قد يبيع الوطن .

لكن لابد لك أن تتفق معي أن المحتلَّ ينسف الوطن ، ويلغيه ويمسخه.

الوطن ياعزيزي ؛ لايعني أن تتخلى عن عقائدك، وإيمانك ،وثقافتك ،ومتبنياتك الفكرية .

الوطن يا أخي؛ لايعني أنك تعيش في جزيرة مهجورة .

الوطن يعني  أن هناك جار ،وصديق، وهناك عدو ،وغريب.

نعم ،يعني أن هناك لقمة عيش ضرورية، لكن يعني كذلك أن هناك كرامة لاقيمة للحياة دونها.

الوطن لايعني أن تنهزم أمام قاتلك وتتنكر لدماء شعبك وتتصالح مع قاتليهم  ، لا لشئ إلا بحجة أنك تعبت وتريد أن تستريح .

الوطن يعني المروءة والإنصاف والثناء والشكر على المضحين من أجل سلامتك

لا اتهامهم واستعدائهم .

الوطن يعني أن لا ترى المحتل صديقاً والصديق محتلاً .

الوطن لايعني أن تقف مكتوف الأيدي على مايجري من ظلم واضطهاد لبقية البلدان

إذ أن الظلم لو وقع عليك يوماً ما فلا يحق لك  حينها الاستغاثة بأحد أو لوم من لم يغيثك

الوطن يعني تنشئة أجيال على الكرامة والعزة ، لاتنشئتهم على الانحلال والاستهتار بالقيم .

قد يقال إن أولويتنا الخبز فنقول نعم .

الخبز بكرامة وليس بالاستجداء.

لكن الوطن يعني أن تتحمل وطنك في أتراحه كما تسعد في أفراحه.

الوطن يعني مقاومة

فكما أنك ترى أن أولويتك مقاومة الفساد

فهناك من أولويته مقاومة

لاينبغي أن يكون الوطن نداً لله ويعبد من دونه .

وإنما ينبغي أن وسيلة لطاعة الله جلت قدرته .

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