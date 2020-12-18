دردشة أنس وإسترخاء وملاطفة وراحة بال

حسن المياح ||

يا ليت أخواتي وأخوتي وبناتي وأولادي في هذا الكروب المثقف المؤدب الكريم , أن يطلعوا على ما يدور من معارك أدبية وفكرية بين الأدباء والمفكرين يوم كانت مصر العربية تعج بالنهوض الأدبي والإنفتاح الفكري والتطور الحضاري , ومنذ ظهور كتاب في الشعر الجاهلي عام ١٩٢٥م للدكتور طه حسين , وما حصل من صراع فكري وسياسي بين حزبي الوفد والأحرار الدستوريين بسبب صدور هذا الكتاب , وما حصل من نقاشات محتدمة غاضبة مؤلمة لاسعة بين الرافعي والغمراوي ومحمد فريد وجدي ومحمد خضر حسين وغيرهم كثار من جهة بالضد من الدكتور طه حسين مؤلف الكتاب . وكذلك ما وقع من معارك أدبية حادة بين طه حسين من جانب , والعقاد والمازني ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم أكثر من جانب آخر .

أقول لو إطلعنا لرأينا العجب العجاب بما يحمله أولئك الكبار من علو روح أدبية , وسمو تأملات فكرية , ونبالة تصرفات أخلاقية عالية متسامحة مرنة تقبل الآخر مهما عبر رأيه عن تزمت , أو تعصب , أو تطرف , أو إنفراد , أو سخرية ,أو دعابة , أو نقد شديد , أو إنتقاد جارح , وما الى ذلك من مضايقات وتعصبات وتهويلات .

ولكن النقد والنقاش والتحاور مهما إشتد وطيسه المتحارب اللاذع وإعتمل , لا يفسد في الأخوة والعلاقة اللطيفة المؤدبة الحبيبة والإختلاف في الرأي والتوجه والطرح ..... , مسألة , أو علاقة , أو رابطة , أو قضية ... ???

كلنا عائلة واحدة على قلب واحد , وشعور طيب حميم , وإحساس نبيل كريم , يؤلف ما بيننا على الود والحب والإحترام والتقدير , ويبعث فينا شعور حمل الأخت والأخ على محمل الخير والطيب والإرشاد والتقويم والعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى , ويطمئن نفوسنا المؤمنة بعقيدة لا إله إلا الله .

السباب والشتائم , والإنتقاص والسلب , والتهويشات والتقبيحات , وما جاراها من موبقات ومآثم , فإنها مفرقات مباعدات , قاطعات وصال الأخوة والمحبة والتلاحم والتآزر , وأنها بغيضة وقانا الله شرورها وسلبياتها .

والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوحدة والإعتصام بحبله من المودة الصادقة , والأخوة النظيفة , والإحترام المتبادل , والتقدير المعز الرافع .

ودمتم للإخوة والصداقة المؤمنة الطيبة الشريفة عاملين مجاهدين , والله الموفق والمعين .