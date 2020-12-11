المقالات

بين اسقاط حكومة الكاظمي والانتخابات المبكرة ..


بعد ان تولى الكاظمي رئاسة الحكومة بموافقة جميع الكتل السياسية سواء كانت راضية بذلك او مجبرة على ذلك لتأدية الواجبات المكلفة بها واهمها اجراء انتخابات مبكرة وقد تم تحديد موعد الانتخابات في 6/حزيزان / 2021 . هذا الموعد قد لا ترغب به بعض الكتل السياسية ولكن الكاظمي يعمل بكل قوته من أجل اجراءها في ذلك الموعد ولكن يواجه أزمة مالية حادة ذهب بها الى الاقتراض الداخلي من اجل تمويلها وهذا الاقتراض الثالث الذي قد يذهب بالعملة العراقية الى حالة التدهور وصعود الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي مما يؤثر على المستوى المعاشي للطبقة الوسطى والفقيرة لذلك ترفض بعض القوى السياسية قانون الاقتراض للانتخابات المبكرة ولكن هناك كتل سياسية تعمل بكل قوة من اجل اجراءها في موعدها لانها تجد نفسها انها تحقق بعض الانتصارات والمكاسب من خلال اعتقادها ان قانون الانتخابات الجديد جاء مفصل عليها وهي لا تعلم ان شارع العراقي لا يعول عليه مهما كانت ثقة تلك الكتلة لان الامور بدأت تنكشف له من خلال احداث الناصرية الاخيرة ..

ان الكاظمي لم يؤد الدور المطلوب منه بل أخذ بالمجاملة على حساب مصالح الشعب وحياة ابنائه وتوفير العيش الكريم وقد غرته رئاسة الوزراء وبدأ يعمل بتكوين حزب يخوض الانتخابات المبكرة عسى ان يحظى بالفوز .. نقول لك كما يقال بالقول الشعبي أيس ..

ياكريم ) لانك لم تصن الامانة لمهمة التي أوكلت بها .. ذلك تجد بعض الكتل السياسية تسعى بكل قوة الى استجوابه واسقاط حكومته الغرض من ذلك هدفين اساسيين الاول تعطيل الانتخابات المبكرة او تأجيلها الى شعار أخر والهدف الثاني عدم اعطاء فرصة للكاظمي ان يستفاد من المنصب والامكانيات المتاحة له في خوض الانتخابات التي يسعى اليها بكل قوة ..

ان غالبية الشعب العراقي مازال لا يؤمن بنتائج الانتخابات مهما كانت مبكرة او متأخرة لكون يشوبها التزوير في ظل السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد والسيطرة الحزبية على مقاليد الدولة ..

ان الحل ليس باجراء الانتخابات المبكرة وليس ببقاء الكاظمي على رئاسة الوزراء بل باختيار شخصية قوية وطنية نزيهة قادرة على السيطرة على السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين وابعاد الاحزاب والكتل السياسية عن سيطرتها على الوزارات ونهب خيرات البلد وهذا لا يتحقق ببقاء برلمان فاسد لا يعرف كيف يدير مقدرات البلد ..

ان العراق يمر بأخطر مرحلة اقتصادية وسياسية وان الكاظمي غير قادر على اداراتها مهما كانت امريكا داعمة له بسبب شخصيته الضعيفة وكادره غير المؤهل لقيادة البلد في ظل هذه الظروف الصعبة وتخبطه في القرارات ..لذلك حان رحيله وايجاد البديل القوي الوطني النزيه الذي يرعى مصالح الشعب وليس مصالح الاحزاب والتيارات الفاسدة والقوى المتكبرة ..

الكاتب / الحاج هادي العكيلي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اصنامهم تطأ ارض علي !!
بين اسقاط حكومة الكاظمي والانتخابات المبكرة ..
ذكرى إنتصار ارادة الخيرعلى إرادة الشر..وهزيمة داعش
الحق معسكر سليماني ..
يوم النصر..يوم رد الفضل
الفساد هجمات مرتدة وضرب تحت الحزام
"يهودة" القدس و"سعودة مكة"..بين قوسين (التطبيع)..
الماكنة الاعلامية وحرب التضليل..!
الجزائر قلعة المغرب العربي الكبير وفلسطين هي البوصلة..!
ما قبل وما بعد الانتخابات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك