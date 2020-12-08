المقالات

تسقط اسرائيل وفلسطين حرة عربية..!


  ضياء ابو معارج الدراجي ||   من وعيت على الدنيا واني اسمع فلسطين حرة عربية  دخلت الابتدائية وبكل رفعة علم لازم نذكر فلسطين المحتلة والقدس المظلومة ونهوس ونشتم  كل واحد يخون العروبة والقضية الفلسطينية وعلى ما اذكر جنا نشتم بالسادات رئيس مصر الي سوه معاهدة وي إسرائيل.  ونكول  يا سادات يا عميل  غشمروك بكيلو شعير ويا سادات يا بومة غشمروك بحلقومة ودخلنه حرب وي ايران مو اسرائيل  والعراق وايران ثنينهم يصيحون القدس الاسلامية محتلة وتبا اسرائيل لكن التدمير والقتل بين البلدين المسلميين واسرائيل عايشة بسلام ومشغلة الفلسطينيين بكل مفاصلها وعرب الجولان يرفضون يرجعون لسوريا ومتمسكيين بالجنسية الإسرائيلية.  وخلصت حرب ايران وضحاياها مليون قتيل مسلم من الطرفين واسرائيل خسرت خمس قتلى بس بحادث عرضي بالقدس خلال تلك السنوات الثمان. بس ما تبنا بقينا نصيح فلسطين حرة عربية وتسقط اسرائيل لحد ما حاربنا ودخلنا مو اسرائيل لا احتلينا الكويت واشتغلت حواسم 1991 وصار سوك بيع الاغراض الكويتية بالبصرة الباك والما باك والشترى والما اشترى طاح بيهه وصار حصار وقصف وحرب دمر ما تبقى من البنى التحتية للعراق وراح مئات الالاف من الشهداء بسب رعونه هدام. وهم ما تبنا وبقينا نهوس تسقط اسرائيل وفلسطين حرة عربية وسوينا جيش القدس سبعة مليون مقاتل لتحرير القدس واحنا كاتلنة الجوع  لا اكل ولا سفر ولا شغل بس باقين نهوس فلسطين حرة عربية وتسقط إسرائيل.   وابو هدله راد وصلت كاع مجاورة لاسرائيل وشغل هزاز الشوراب بس ما لحك طبت امريكا  وطلعوه من الحفرة كله كمل وجيش القدس ابو السبعة مليون مقاتل ولا جريذي واحد بقى ولتهوا بالحواسم وحرق مؤسسات الدولة والبنى التحتية خاف تطلع عليهم ورقة تثبت بعثيتهم وتاليها طلعوا مفصولين سياسين وأخذوا مال الله وعبادة . بس نسينا القضية الفلسطينية وكمنا نفكر بالقضية العراقية وشلون نحصل المناصب وشلون نعيين اقربائنا وشلون نستغل المنصب الوظيفي حتى نزيد رصيدنا المالي بالبنوك ونشتري عقارات في الدول الاوربية. وهذا النسيان زعل اخوتنا الفلسطينين وحبوا يذكرونا بان فلسطين حرة عربية وتسقط اسرائيل لذلك فجروا انفسهم في العراق حتى عبروا الفيين إنتحاري  وسقط مئات الالاف من العراقيين شهداء ومعاقين وايتام. ونسو ان اسرائيل خمس دقايق يمهم لو متفجرين يمهم جان صدك سقطت إسرائيل.  من دخل داعش وانتهى نسينا القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها. لذلك السيد ترامب قدس  راد يذكرنا بيها ليعلن ان القدس عاصمة إسرائيل . وهسة رجعت ريمة لعادتها القديمة القدس عربية وتسقط إسرائيل  هوساتنا ولو داعش سيطرت بدل الحشد على العراق جان هسة كل عشر عراقين شيعة تنذبح  بيد فلسطيني داعشي قربى إلى ابو بكر البغدادي . ولا سالفة التطبيع الاخيرة وتبقى فلسطين حرة عربية وتسقط اسرائيل.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا تقاوم؟!
اللهم لاتجعلها شماته..وانقلب السحر على الساحر ؟! 
تسقط اسرائيل وفلسطين حرة عربية..!
الكيل بمكيالين..بين تشرين وكانون الأول
الحكومة العراقية ضيعت حبل الاصلاح
لا طبعا لم يخطأ الأكراد..!
نحن ابناء الخُميني ..
السيد الكاظمي بين سجاد وعشيرة العساكرة وأحداث السليمانية..!
سلطة  الكلمة الحرة
لماذا ننفذ المخططات التي تضعفنا؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك