المقالات

شعب فضائي وهمي..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

الديمقراطية اعتمدت على الرأي الشعبي العام بعد ٢٠٠٣ منذ  ازاحة نظام قمعي جثم سنوات طويلة على حرياته وقتل منه ما قتل وغيب ورحل الكثير حيث اصبح المواطن هو الوسيلة الدعائية الوحيدة عن طريق المنشورات المطبوعة والتي توزع في شوارع ومناطق العراق بالإضافة الى بداية ظهور الفضائيات المحلية وانتعاش الصحافة المطبوعة و حرية النشر و الرأي والرأي المضاد.

لم يكن في ذلك الوقت  للانترنيت اي تاثير مباشر أو غير مباشر على رأي الحكومة او الشعب لذلك كانت الاستبيانات والاستفتاءات حقيقية تمثل راي شعبي صريح وحقيقي واقعي قبل ظهور السوشل ميديا وتطبيقات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية التي تتيح لشخص واحد امكانية انشاء الاف الاسماء والحسابات الوهمية مع تطور البرمجة والإمكانيات البرمجية والوسائل التقنية والخوارزميات الرياضية تم خلق عالم افتراضي وهمي كبير بعيدا كل البعد عن العالم الحقيقي والذي استغل استغلال بشع وخصوصا في العراق الذي خلق شعب وهمي فضائي يديره شخص واحد او مجموعة اشخاص بدوافع شخصية وفرض ارائه على الشعب الحقيقي الذي يرفض تلك الاراء بحجة رأي الاغلبية ممهدا بذلك لعصر دكتاتوري جديد بأدوات قمعية جديدة تكتم صوت المعارض لها بحجة انتهاك سياسة النشر وتروج للرأي المساند لها وتدعمه بجيوش وهمية وشعب فضائي لا يوجد الا في العالم الافتراضي بعيدا عن ارض الواقع

ان الامكانيات البرمجية التي اتاحتها محركات البحث السريعة سهلت مهمة ادارة الحسابات الوهمية دون تدخل بشري مع وضع خواص برمجية عالية وحلقات تكرار متعددة تمكن من فتح عشرات الحسابات والتعليق والإعجاب الالكتروني وزيادة المشاهدات بدون تدخل بشري  بالإضافة الى الاعلانات الممولة بعد تغذية قواعد بياناتها بما يراد له ان ينشر .

لا اريد ان استرسل بكيفية عمل محركات البحث وبرمجتها فرديا من اي جهاز حاسوب شخصي لان ذلك يحتاج الى محاضرات طويلة في تعليم البرمجة اولا وتقنية البرمجيات ثانيا ثم تكوين الحسابات الوهمية ثالثا ورابعا استغلال إمكانيات محركات البحث البرمجية كوني متخصص في هذا المجال العلمي والمعرفي وعندي معرفة واسعة بادوات البرمجة وتقنياتها وخواصها والتحكم بها لكن اود ان ابين نقاط مهمة تستغلها الجهات المستفيدة من خلق الشعوب الوهمية في العالم الافتراضي حيث يمكن توجية النشر نحو اي بلد او بلدة او قرية عن طريق برامج وادوات تحديد المواقع وكذلك امكانية الرد الالكتروني على اي شخصية حقيقية برد معارض او مساند حسب نشره عن طريق تثبيت مجموعة من الكلمات ووضع رد مناسب لكل كلمة يمكن اكتشافها من قبل البرنامج الموضوع داخل محرك البحث.

هذا الكلام يخص هاوي يمتلك جهاز حاسوب واحد لكن اذا توفرت له امكانية وموارد دولة وأجهزة ومؤسسات حكومية فالامكانيات تكون اكثر ذكاء وقدرة وتحكم وفعالية تؤثر على خيارات ورأي شعوب كاملة.

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعب فضائي وهمي..!
إصبع على الجرح..حدث معي في باص المصلحة
أفتحوا عليهم نوافذ الجهل!
فشل الحزب الجمهوري الأمريكي..!
الانتخابات المبكرة..رؤى وأفكار
ناقص من يحارب الحشد!
عودة الزمن الجميل...
حتى الاطفال اكثر بصيرة منكم يا حكام الخليج ..!
ترميم البيت الشيعي رغم تأخره لكن مفعوله مستمر
مآسي ومحن رافقتنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك