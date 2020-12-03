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لماذا .. الناصرية


قبل انطلاق ثورة تشرين كانت مدينة الناصرية تنظم تظاهرة كل يوم جمعة تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين وعلى أثر ذلك تم تغيير بعض الفاسدين ومحاسبتهم ولكن وضع الناصرية بقى كما هو بسبب سيطرت الاحزاب والتيارات الفاسدة على زمام الامور عن طريق ما يسمى مجلس المحافظة الذي وزع المناصب محاصصة وبعلم روؤساء الكتل السياسية الذين يقبعون في بغداد .

فمهما حاول الشرفاء من ابناء الناصرية الى تحسين أوضاعها واختيار الرجل المناسب يلتف حولها رؤوساء الكتل السياسية مدعومين من قبل اعضاء البرلمان الممثلين للمحافظة لتوزيع الكعكة واختيار الرجل غير المناسب في قيادة المحافظة ..

ان وضع الناصرية من سيء الى أسوء بسبب عدة عوامل منها سيطرت الاحزاب والتيارات الفاسدة على مقاليد الامور بدفع بعض عناصرهم الجهلة الى زعزعةالوضع الامني اذا ارادوا بعض الامور ان تمشي ، حيث عينت جهة سياسي خلال تلك الاحتجاجات 6000 من مواليها في وزارة الكهرباء وحدها عدا في وزارة النفط بحجة ان هؤلاء متظاهرين ويطالبون بحقوقهم ويبقى الذي يطالب بالتعيين الحقيقي بدون تعيين ..

ان كل واحد يرفع صوته ويطالب بالتغيير يعتبر في اعداد القتلى واذا لم يقتل يخطف أو يفجر بيته او سيارته لذلك وضع الناصرية مزري بسبب سيطرت الاحزاب التيارات الفاسدة المدعومة بالسلاح حيث تصفي كل واحد ينطق كلمة الحق بوجههم ..

ومن اجل تحسين وضع الناصرية نحو الافضل وارجاع الامن والامان اليها وتكون مدينة مثل كل مدن العراق فاننا نضع الحلول التالية :-

1- اقالة الحكومة المحلية الحالية واختيار حكومة محلية بعيدة عن الاحزاب والتيارات الفاسدة

2-اعطاء حرية للحكومة المحلية الجديدة باختيار مدراء الدوائر في المحافظة بعيدا عن المحاصصة الحزبية .

3- دعم القوات الامنية بالمحافظة بقادة من خارج المحافظة ..

4- اتخاذ الاجراءات القانونية بكل من يسيء الى الوضع الامني ويحرق ويخطف ويقتل وليس المجاملة او السكوت عن القتلة والمخربين بدواعي انهم متحزبين .

5- تقديم قتلة المتظاهرين الى القضاء ومحاكمتهم .

6- ايجاد فرص عمل للعاطلين بعيدا عن الاحزاب والتيارات الفاسدة واعضاء البرلمان الممثلين للمحافظة لانهم سبب تدهور الوضع الامني في المحافظة ..

7- منع المخربين من خارج مدينة الناصرية بالتواجد في ساحة الحبوبي بحجة التظاهر .

اللهم اجعل الامن والامان على مدينتي وبعد عنها كل مكروه انك انت السميع العليم ..

الكاتب / الحاج هادي العكيلي

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