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قالوا عن إيران فقلنا


 

ماجد الشويلي||

 

🔘قالوا إن المفاعل النووية الأيرانية مجرد أكذوبة والغرب وحده المحتكر لهذه التقنيات المعقدة

 قلنا فلماذا إذن تغتالون العلماء في إيران ؟!

 

🔘قالت السعودية إن الصواريخ والصناعات العسكرية الأيرانية استعراضية وليست حقيقية

قلنا فلماذا تعجزون عن الدخول معها في حرب إذن ؟!

 

🔘قالوا إن أيران صنعت داعش

قلنا إذن لماذا جعَلتها تُدمِر حلفائها في سوريا والعراق وتهدد حزب الله في لبنان ولم تُدخلها على السعودية؟!

 

🔘قالوا إن أيران تريد ضم العراق لمحور المقاومة

 قلنا إذن كيف يستقيم هذا مع قولكم الباطل أن أيران تعمل على إضعاف العراق ؛

فمن أفضل لها حليف ضعيف أم حليف قوي؟!

 

🔘قالوا بأن إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية

 قلنا إذن ماذا تنتظر لماذا لم تبعها قبل بيع العرب لها في صفقة القرن وتجني ربحها قبل أن تصبح خاسرة؛

ماذا تنتظر إذن؟

 

🔘قالوا بأن إيران تريد التوسع في المنطقة ؛

قلنا فلماذا إذن لم تنشر قواعدها في هذه البلدان كما تفعل الدول المستعمرة واعتمدت فقط على ابناء تلك الدول وعززت لديهم مبدأ السيادة والاستقلال ورفض الخنوع للأجنبي؟

 

🔘قالوا أن إيران أيران تقاتل الامريكان بمرتزقتها في دول الجوار كي تبعد الخطر الامريكي عنها

إذن فلماذا هذا العناء وهي يكفيها أن تكون آمنة في حدودها بمجرد أن تتخلى عن تلك الدول ولا تستجيب لاستغاثاتها؟!

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