شعب العراق والحاجة الى عود ثقاب..!

حسن المياح||

· مرض أخلاقية الهزيمة ~ القسم الثاني عشر ~

· يا شعب العراق , كفاك مكوثآ وطموسآ وإنغماسآ وتعرضآ لفايروس مرض أخلاقية الهزيمة

أنا أعلم يا شعبي العراقي الحر الأبي المجيد التليد , أنك تملك إرادة حية لكنك منومها وسابتها , وأعلم أن لك ضميرآ مؤنبآ ومحاسبآ لكنك مجمده ومعطله , وأعلم أنك تحتفظ بوعي مستنير ونباهة مدركة مشرقة ولكنك معطيهما قسطآ من الراحة وفاصلهما عن العمل ومخرجهما مما هما فيه من وظيفة الإدراك والتمييز والتفريق , وأعلم أن فيك طاقات مدخرة وإستعدادات متوفرة وتطلعات ناشدة وآمالآ حالمة وأمنيات تريد تحقيقها ولكنك منحتها إجازة للراحة والإستجمام والإسترخاء والهدوء , وأعلم أن فيك الكثير , وتملك الأكثر , وأنك تتطلع الى ما هو يفوق التسجيل والذكر , وأنك في نهاية أمرك عازم على تنفيذ كل ذلك وتحقيقه , لتثبت للعالم أنك شعب معتقد بحاكمية لا إله إلا الله , وأنك مؤمن بخط إستقامتها في العدل والتعامل , والسلوك والأخلاق , والإنطلاق والعمل , وأنك على قاب قوسين أو أقرب بل أدنى من ذلك ; ولكنك تنقصك الهمة التي تنشط حركتك , وتثير كوامنك , وتبعث فيك الفورة والثأر , وتحملك على قلع كل ما أنت عليه من كساد وسبات , ونوم ونعاس , وميوعة وإسترخاء .... , وأنك على وثابة كامنة وطاقات محبوسات , وتطلعات وهموم وقضايا ولكنك تؤجل فتح ملفاتها , وتخرجها من عالم القوة الى واقع الفعل , وتعيش نور العمل وإشراقة الفعل الواقعي الجاد .

وأنك في داخلك يعتمل الهياج والغليان , وأنك تعاني من الفوران , وأنك تتأهب شوقآ الى الثورة وتعلن العصيان , لتطهر ذاتك مما أصابها من قاذورات الركام , وتقلع عن عقلك مما طغت عليه من تخيلات ورانت عليه من أوهام , وتزيل الكوابح المقيدة والموانع الحاجبة , وتنظف الطريق لحركة الإرادة وإنبعاث الوجدان , وووو .... ???

ولكنك تنقصك الهمة التي أنت لاغيها , ولا أدري الى متى هذا الصبر والإحتمال , والى متى هذا الركود والإحتساب , والعمر قصير وما بقي فيه إلا القليل وأنت المحاسب على كل لحظة منه ودقيقة مرت وأنت في جمود وكساد , ومذلة وسهاد , وسينخرط فيك القتاد , إن لم تستثمر هبة الله سبحانه ونعمته في وجودكم الدنيوي القصير المدة , الطويل الحساب بين يدي الله يوم تقوم قائمتك , وتقابل ربك الجليل الذي خلقك , والذي من عليك بالعقل والقوة , والعزم والإرادة , والضمير والوجدان , وأرشدك معالم الطريق بكل وضوح الذي يجب أن تسلكه , وأنت متخل عنه بإرادتك , ولاغيه بوعي يؤجل المهمات وينشغل بالصغائر وتوافه الأمور الملهيات , وأنت المزدحم المليء بالهموم والمشاكل , وتعاني المصاعب والثواقل , وتقاسي لوعة الظلم وما في واقعك ومجتمعك من سفول وإنحراف , ووووو ...... ???

أنت لا تحتاج إلا الى ولاعة أو عود ثقاب , لتشتعل همتك وتتوقد إرادتك لتخرج من شرنقة جمودها وأسوار تثليجها , وتلهب ضميرك حركة ونشاطآ من بعد سبات وركاد , وتطلق وعيك المستنير وتجليه أنوارآ وإشراقات , وتقطع خيوط الظلام الدامس التي تغشي بصرك وتحجب عقلك وتطمر بصيرتك التي هي عنوان وجودك الإنساني المستقيم الكريم ....???

وأعلم يا حبيبي شعب العراق الذي أتحرق شوقآ ملتهبآ شاويآ الى حريتك , وسعادتك , وعزة كرامتك , وصفاء طهرك , ونقاوة إيمانك , وجلال عقيدة توحيدك أنه ...

لا يضاء المصباح الضوئي ولا كل ماكنة كهرباء إلا بلمسة زر .... ,

ولا تشتغل ماكنات المركبات إلا بقدحة شرارة كهرباء .... ,

ولا يكون القيام إلا بنهضة من جلوس ..... ,

ولا تتحرك الجوامد إلا بدفعة محركة ....,

ولا ... ولا ... ولا ...

إلا ب ..... ???

همة وإرادة , ووعي وبصيرة , ونباهة مشرقة وتحرك عاقل حكيم , وسعي جهاد مغير نحو الأصلح والأفضل والأمثل ..... ???

فمتى تتحرك أيها الإنسان العراقي وتنقض على ما أنت فيه من ظلم وعذاب , وإجرام وإرهاب , وجوع وحاجة , وتهميش وهجران , وتركيع وإنقياد , وتصنيم وعبودية أشخاص , وووووو...... ???

وأنت ترى العملاء والجوكرية , والسائبين واللامنتمين , والحاكمين الظالمين , والمتسلطين الناهبين لثروات عيشك وعزك وكرامتك ووجودك الإنساني الكريم القويم الذي على مثاله الله سبحانه وتعالى خلقك وركبك , مرفهين مترفين , مسترخين , متورمين ثراءآ , ومنتفخين أرصدة مالية في الخارج , ومنتفشين سعادة بمال سحت حرام ......... ???

فأما أن تكون إنسانآ حرآ كريمآ واعيآ حقآ كما خلقك ربك وركبك لتعيش في هناء وسعادة....???

وأما أن ترجع حيوانآ سافلآ كالأنعام بل أضل قوامآ وسبيلآ , ومصيرك في الآخرة الى جهنم وبئس المصير .... ???

وأنا أعلم أن هذا ليس قوامك , ولا هو المأمول فيك , أن تكون عليه سمتآ ودوامآ , وتدرج وجودك الحر الأبي الكريم إستعبادآ , وعيشك مهانآ , وأنت في تعاسة مؤلمة سالبة مزرية.....???

وحاشاك من ذلك يا شعب العراق وأنا منك , وأنت المؤمن الحر السامي , الأبي الكريم ..... ???

ــــ