المقالات

نشاط المسؤول الثعلب؛ وهيمنة الأحزاب الثعالب..!

61 2020-11-26

 

حسن المياح||

 

   ~ القسم الحادي عشر ~

مرض أخلاقية الهزيمة , ونشاط المسؤول الثعلب , وهيمنة الأحزاب الثعالب

 

( الثعلب الحيوان خفيف رشيق , ذكي داهية , مراوغ نهم , لذلك تراه فطنآ شديد الفطنة , لبقآ عظيم الحظ من اللباقة , سريعآ أسرع من الريح , ماكرآ أمكر من النساء اللواتي تزول من مكرهن الجبال , صامتآ أشد صمتآ من الصخرة الصماء , لطيفآ لا عدوان تشعر منه , ولا هو يظهر لك إفتراسآ ; وإنما هو هاديء سلسل , متكفيء متذلذل , حاد النظر , دقيق السمع , ملتفت قبل أن تحدث منه هفوة , يتحمل على مضض كل نقد وصفعة ,  ويتراخى صبرآ لما تجبهه صدمة , ..... ???

 

·        نعم هو كذلك الثعلب ... ? حتى يحقق مآربه .... ???

وذلك هو الحاكم السياسي الثعلب الظالم السارق الفاسد .... , ولكنه رعديد جبان , لا شمم رجولة له , ولا شهامة فروسية يملك ; وإنما هو خلاصة جمع شيطنة مكر , وخداع أبلسة , ودهاء خبث , وغدر غش في ختل وإحتيال .

وذلك هو الحاكم السياسي الفاسد الفايروس ~ الذي يشم ويتحسس قرب موعد الإنتخابات ~ يصول ويجول , عندما يصاب الشعب بمرض أخلاقية الهزيمة الذي يفقده مناعته ,  ويضعفه مقاومته , ويفل عزيمته , ويشل إرادته , ويميت ضميره , ويسلبه إحساسه , ويلغي شعوره , فلا يرقب ولا يترقب , فضلآ عن أن يتابع ويحاسب , ويبلد تفكيره ويحجمه ويجمده ويجعله راكدآ يأنس الذلة ولا يستوحش المهانة , ويقبل الظلم ويسكن الى الجوع , وهكذا يكون فريسة ذلك الفايروس المفترس الناشط , الناهب القاتل . )

 

·        الثعالب تستأسد فروسية وشجاعة إذا إجتمعت أحزابآ وتآلفت تكتلات .

 وأما إذا إنفردت فإنها تتحين الفرص لتنقض على الفريسة غدرآ , بعد أن تخدع حيلة منظرآ حضورآ , وتراوغ سلوكآ مطمئنآ , وتغش ختلآ متوثبآ , فتتوفر على الصيد سهلآ يسيرآ ... ???

والحاكم الثعلب يتستر بالديمقراطية منهجآ ; ولكنه يتفرد سلطانآ , ويستأثر منافعآ , بلباس العابد الورع تقوى , وبجلباب الوطنية عزمآ ونشاطآ , وهو يعمل على شاكلة الظاهر لا الباطن, لأن لباسه زور , وثوبه كذب .... ???

يريك من طرف اللسان حلاوة , وكلامآ معسولآ عذبآ , وأمنيات جاذبات حالمات , ومستقبلآ واعدآ من الخير والبركات , وهو يدفن لك في رغيفك السم الزعاف بخبث , ويروغ عنك ضاحكآ مبتسمآ , مختالآ فخورآ , منتفشآ كبرياءآ , ومنتفخآ زهوآ , ومتورمآ ثراءآ , وأنت تتمرغ فارغ البطن جائعآ في وحل الآلام , وتتخبط معتصرآ ندمآ ثجاجآ في خضم الحيرات , وتعشو كآبة ركامآ في ظلام الحسرات , حيرانآ , أسفآ , صافق الراحتين تألمآ وحزنآ .

فلا أنت في ظل بحبوحة الديمقراطية تسعد عيشآ كما تظن , ولا أنت متأمل رغيف خبزك يتساقط عليك دقائق فتات يوم تؤسر رزوحآ في نير دكتاتورية تعاملك معاملة العبيد في ذلة وهوان , ومهانة وحرمان . فأنت الجمل المغشوش الذي يسحب من منخريه , ويجر من خطامه بعنف إحتقارآ وإستهزاءآ , يوم تنازلت عن كرامتك ووجودك الإنساني القويم , ولم تتوق من فايروس مرض أخلاقية الهزيمة الذي يجعلك فريسة سهلة تتلاقفها أنياب الوحوش النهمة الجائعة , ولقمة سائغة تتغذى عليها الثعالب الضعيفة الخبيثة الماكرة .

فإصح من غدر الثعالب بتوقيك من فايروس مرض أخلاقية الهزيمة حتى لا تصاب بالداء , الذي تراهن عليه الثعالب المجرمة الجبانة .... ???

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اختر لرحيل روحك العزة
قوانين قمعية بطعم صدامي..!
وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي
الغرق من وحي الفساد
أما آن الأوان لحل قضية كردستان؟!
خطوة مقابل خطوة..!
شيء مما قرأت
حادثتان !! ودلالات انتماء الحكومة لمحور الشر !
العداء مع ايران بوابة لقبول اسرائيل !!
نشاط المسؤول الثعلب؛ وهيمنة الأحزاب الثعالب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك