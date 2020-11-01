أين الدكتاتورية في نظام ولاية الفقيه؟!

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🖊ماجد الشويلي || ◾️هل تعلم أن الولي الفقيه في الجمهورية الاسلامية صلاحياته مقننة في الدستور ؟ ◾️هل تعلم أن الدستور الأيراني لايشترط بالولي الفقيه أن يكون إيرانياً أو حاملاً للجنسية الايرانية ◾️هل تعلم بأن الشعب الأيراني يُساهم بانتخاب الولي الفقيه بشكل غير مباشر حينما ينتخب الفقهاء في محافظاتهم وهم بدورهم يحددون وينتخبون الولي الفقيه، أو قل يشخصونه من بين الفقهاء بحسب معايير الكفاءة والشجاعة والعدالة وبعد النظر الخ ... ◾️هل تعلم أن بيعة الولي الفقيه وانتخابه هي الانتخاب الوحيد في العالم الذي يجري فيه دمج المشاعر والعواطف مع المصلحة والحاجات المادية والسياسية ، فالناخب حينما يعلم أنه يساهم بتحديد القيادة العلمائية للبلد يأتي بدافع الحب ذلك العَالِم والاعتقاد بأنه يمثل الرابط بينه وبين الامام المنتظر عج ◾️هل تعلم أن فلسفة وجود مجلس الخبراء الذي ينتخب الولي الفقيه(يشخصه من بين الفقهاء) لاتقتصر على انتخاب الولي وانما تقوم على أساس مراقبة ومتابعة أدائه وقيادته وفتاواه من كل الجوانب . وبما أن الولي الفقيه غير معصوم وأنه سيمسك بقيادة البلد وان مصير الناس سيكون مرهوناً لقرارته وهو عرضه للخطأ والاشتباه فلابد أن تكون هناك جهة مختصة علمائية عارفة تقوّم له رأيه أو حينما يخطئ ترشده . ◾️هل تعلم أن الولي الفقيه لايحق له التدخل بنتائج انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان حتى لوكانا مغايرين لتوجهاته الفكرية ◾️هل تعلم أن للولي الفقيه جيش من المستشارين في مختلف الاختصاصات (مراكز بحوث ودراسات وشخوص) ولايتخذ قراراته اعتباطاً