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مهزلة تأخير الرواتب/ القسم الثاني

66 2020-11-01

 

 

حسن المياح ||

 

·        مهزلة تأخير الرواتب والتلاعب بها دلالة على أخلاقية الهزيمة في نفوس الشعب العراقي

 

ضياع وخمط ثروات ضخمة هائلة , ونهب وهدر فيوضات نعم الله النازلة , من قبل سياسات فاشلة , وقيادات مجرمة , وإدارات فاسدة , بمعونة قابلية شعب على الخضوع والركون , والإذلال والسكون , والإنقياد بجمود وخمول , وبموت إرادة وشلل ضمير , وبغياب وجدان وفقدان إحساس . وتلك هي أخلاقية الهزيمة التي نتحدث عنها .

ولذلك يكون ...

 من هوان العراق على الله سبحانه وتعالى , بسبب هزال شعبه ~ مع شديد الأسف وعظم التألم ~ أن يتسيد عليه ويتسلط ويحكم السلطات الثلاث فيه من لا يؤتمن على تكليفه أو فرضه محاصصة , ولا يثق به إعتقادآ وأمانآ ووطنية وحفاظآ على تربة عراق طيب طهور . لأن المكان المناسب لا يليق إلا للرجل ~ المليء حكمة وإتزانآ , وعقيدة ووعيآ , ووطنية وكرامة , وجدارة وإخلاصآ ~ المناسب

فالتشريع الذي يتسلطه شاب نزق طائش , متهور مستهتر , جموح فسادآ جنوح خضوعآ وإتباعآ وأسرآ , تتلاعب بعقله وفكره ووجدانه الماسونية الكويتية فجر السعيد ( ظلام الجهل والجوع والكآبة ) الكاتبة الإعلامية الدلوع اللعوب .

والذي رئاسة جمهوريته يتسلط عليها من يتقاتل عمالة خبيثة على تحقيق الإنفصال بمكر ماسوني صهيوني , ويعمل ليلآ نهارآ بلا ملل ولا كلل على إستقلال الإقليم دولة وحكومة ووجودآ مستقلآ بكيد صليبي إستعماري أميركي .

ورئاسة الحكومة وما ادراك..

هل تتأمل يا شعب العراق من هكذل تشكيلة , وتترقب من هكذا بنية واهية ناخرة فاسدة , بناء إقتصاد ثري متين , وسيادة وطن شريف أمين , وسعادة شعب عراقي أبي كريم , تحصنه من كل الشرور والآثام عقيدة لا إله إلا الله , وتكسبه سيادة أمان وطن , وعز عيش كريم , في ظلال خلق عزيز نبيل كريم ... !!! ???

هذا هو الهوان الذي يطيعه المخلوق من الشعب العراقي , والذي يسخط الخالق , فينزل عليه النقمات بدلآ عن البركات , ويمنع عنه فيض نعمائه المتواصل الوفير ,  ويصب على أفراد شعبه شديد عذابه وعقابه , لأنه آثر الباطل على الحق فصحبه , ورضى بالهزيمة بدلآ من الغلبة والنصر المؤزر العزيز الكريم , فرزح تحت ضيم الظلم وذل التبعية , وأصبح ذليلآ مهانآ, مستعبدآ خسرانآ .

فأين أنت يا شعب العراق الذي تنتظر تسولآ راتب جهدك الشهري توسلآ وإستجداءآ , بذلة ومهانة ....??

وهذا نموذج واضح ومصداق مشرق من أخلاقية الهزيمة التي نتحدث عنها ... ???

ألم يكن هذا هو التعبير الحقيقي عن أخلاقية الهزيمة التي تحدثنا عنها قبل يومين , المتمثلة بموت الإرادة , وشلل الضمير , وتقاعس الوجدان , وجمود الحركة الواعية المنتفضة المطالبة بالحقوق المشروعة ..... ???

متى تحيا وتقوى إرادتك وتنبض وتثور ..... ??

ومتى يصحو ضميرك النائم الكاسد ويصول ويجول .... ??

 ومتى يتحرر وجدانك المستعبد وينطلق من قيود الأسر , ويفور حماسة ويصيح مؤشرآ على الظلم ,  ويصرخ بقلع الطغيان والفساد ..... ??

 ومتى تكسر القيود التي تكبلك وترين على عنقك وتطوقه , وتفك أسرك بعد إستعباد مذل مرذل , وتدرج حركة دائبة واعية مطالبة بما سلب منك من وجود إنساني عزيز كريم , وحقوق مشروعة منحة إلهية لا فضل  لأي مسؤول فيها , ولا في عطاءها ... ???

إن آنست للركود والسكوت , وإرتحت للخنوع والخضوع , وتدجنت على الذلة وألفت المهانة , فأنت الجبان الذليل المركوب , وأنت المهزوم المنكود الذي لا يستحق الرحمة أو الرأفة ... ???

وإن شمرت عن الساعد , وفتلت العضلات , ونهضت مألومآ بحكمة , وثرت بسالة بشجاعة , فإنك الشعب المؤمن الحر الأبي الذي ينشد المكرمات , ويسعى لحفظ الكرامات , وينشد حقيقة وجوده الإنساني الكريم , في عالم الكون , وتحقيق غاية الوجود .

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