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هل تريدون يا مسؤولين منا أن نصدق أنكم أمناء أشراف ؟!

49 2020-10-21

 

حسن المياح||

 

عقود شركات المقاولات المحددة على أقل من أصابع اليد الواحدة , المعينة قبلآ المخصصة ..... , إنموذجآ ...!!!هل هي نظيفة , أو يشوبها درن , ووسخ , وقذارة ... ! ?

الكلام المزيف غير اللائق المعسول لا يصدقه العقل مهما تلألأ بريقه , وأبهر العيون بإنبلاج إشراقه الخادع الكاذب .... !! ??

والعاقل الماسك لا يثق ولا يصدق بالكلام المزوق الغير لأئق والغير معتبر النظر .......

والمسؤول الحكومي الذي لا تمنعه التقوى عن إرتكاب المحرمات والفواحش لأنه مسلوبها , ولا تردعه عن فعل وممارسة المآثم الخشية من الله لأنه لا يتعاطاها ولا يعمل على أساسها لعدم إمتلاكها ولا الإيمان بها ,  ولا يستحي من الناس حين يرشى ويرتشي ويقبل العطاءات المالية المجرمة الفاسدة لأنه لا حياء له , ولا يكرم نفسه وسمعته وشرفه ووجوده الحكومي المسؤول من القيل والقال لأنه لا كرامة له , ولا يهمه أن يشار اليه بأنه فاقد الكرامة والعزة والوجود الإنساني المستقيم , .......

أن ينتهج الطريق الإبليسي المتهور المعوج المتشيطن الذي يدر له فائدة ضخمة عظمى , وأن يسلك سبيل الغي المجرم السافل السالب لحقوق من إئتمنه من الشعب العراقي الذي يوسع ويزيد ويعزز وينمي ويضخم من ثروته الحرام , ووو ....... ???

كل ما ذكرنا من موبقات وأفعال مشينة , هو حادث وواقع ولا غبار عليه , ولا غيوم تضببه , أو تلبده , أو تخفيه , أو تغطيه , وأنه واضح وضوح الشمس في السماء الصافية في عز نهار صيف شهر آب في عراقنا الحبيب المستلب الثروات والمنهوبة كنوزه , حيث لا حسيب يتابع المسؤول ويحاسبه , ولا رقيب يؤتمن ويؤدي تكليفه الشرعي والحكومي يعاينه ويخبر عنه ,...... ,

 لأن الكل في الهواء طيور حالمة , وأنهم في ولوغ الجريمة سواء أو على درجات متفاوتة , والنتيجة هي واحدة , سلب ونهب , وإجرام وإرهاب .... ???

وإذا خلا لك الجو , فبيضي وأصفري , وزقزقي وعصفري , وترنمي وغردي , وصفقي وهلهلي , وغني وزغردي , وتموجي وترنحي , وهزي الأرداف وأرقصي على جراحات شعب مؤمن كريم , مظلوم محروم , جائع فقير , مسلوب معدم , صابر محتسب .... ???

وتحققت نبوءة الوحي التي تقول :~

"" المال السائب يعلم الناس على الحرام  "" ,كما قال وصدق رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله .

فهل نصدق فعل المسؤول السارق الناهب ....... ??أو قول وحكمة الرسول المرسل الكريم ...... ???

 

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