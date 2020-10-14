الورقة البيضاء هل هي بيضاء حقا؟!

محمد السعبري|| الورقة البيضاء هي مجرد تسطير اجمل وحلول خيالية مستقبلية قد تحتاج الى عشر سنوات او خمسة سنوات علما انها بعيدة كل البعد حتى عن عالم الخيال والدراما ما يحتاجك العراق اليوم بعض الحلول البسيطة الانية فلوضع في العراق قاب قوسين او ادنى من الانهيار والورقة البيضاء ماهي الا عامل مسكن. جمع بعض الجمل والحروف ويحاول ان يخدر الطبقات الفقيرة والمنتهية ومنها البطالة وسوء التعليم والصحة والامن وووالخ كان المفروض بدل ما تكتب اكثر من تسعين صفحة والسيد الكاظمي نفسه يعلم بانها لا تطبق باقل من خمس سنوات كان عليه ان يضع حلول انية فورية لبعض المشاكل الكبيرة في البلد اما طرح مثل هذه الورقة ماهو الا ضرب من خيال. علما ان برنامجه الحكومي اقل بكثير من هذه الورقة ولم يطبق منه الا ٥٪؜ فكيف سيطبق ورقته البيضاء ؟ علماً كل ما اتى في الورقة البيضاء هي عبارة عن مقالات وكتابات كتبت من البعض وخلال الاعوام السابقة لا جديد فيها اما تسويقها بمثل هذه الايام اعتقد تتصف بالغباء اجلكم الله واغلب ما جاء فيها قد طرح في زمن الاخ عبد المهدي. السوال المهم شهر ١١ اكو رواتب ؟ احترامي



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