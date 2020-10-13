اوجه التشابه..!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

محمد السعبري|| هل سيعدم الكاظمي السهلاني ومله طلال والباقون في حال استلامه الدورة المقبلة ؟. الكل يعلم ان صدام كان يراس جهاز الامني الخاص عندما كان نائبا لاحمد حسن البكر وبقى يتدرج ويسيطر على جميع مفاصل الدولة يوم بعد يوم وكل هذا كان بمساعدة بعض الرموز من اصدقائه والمقربين له في الحزب وبعد ما ازال اكبر شخصيات في الحزب صالح مهدي عماش بمسرحية كزار وغيرهم واعدام كزار وقبله حردان التكريتي ووووالخ هنا تمكن من استلام السلطة وهنا بدأت معاناته من اقرب الناس اليه لكونه يريد ان يقود البلد على ما يليق له ولكن كانت هناك اعتراضات من قبل محجوب وعايش وعدنان حسين وغيرهم الكثير وهولاء بقوا ينظرون لصدام صبي السلطة حتى وان وصل لاعلى منصب هذا الجانب النفسي لصدام جعله ان يشرع بقتلهم بتهمة الخيانة والغدر وغيرها. الاخ الكاظمي قد لا يتشابه ١٠٠٪؜ مع صدام ولكن هناك تشابه ببعض الامور ومنها التدريج والوصول و رفاق الدرب ولكون المنشأ واحد اكيد العمل سيكون متشابه حتى لو بطرق مختلفة وباوقات مختلفة ولكن ياترى متى يتخلص من الكروب الثوري المرافق له اليوم والمدافع عنه ان اكمل مخططه الشامل بقتل وعزل كل القيادات الشيعية بالدرجة الاولى ومن ضمنهم رموز الشيعة من معممين والاسلاميين حتى الاكراد كي يكون هو السيد الاول للبلاد ؟