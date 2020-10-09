لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

🖊ماجد الشويلي|| ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية لأن الشيعة لم يقفوا بالضد من مطالب المتظاهرين ولأن جلها عبرت عن تطلعاتهم من حيث المضمون والمغزى . ❇️لن تكون هناك حرب شيعية شيعية لأن المرجعية الدينية الشيعية العليا قد أولت الحراك الشعبي من الحنو والرعاية الأبوية ما يفوق التصور ❇️لن تكون هناك حرب شيعية شيعية لان الحشد الشعبي وقوى المقاومة الشيعية قد أبدوا أعلى مستويات ضبط النفس في احلك الظروف وأشد حالات استفزازهم ❇️لن تكون هناك فتنة شيعية شيعية لان السواد الاعظم من الشيعية على جانب كبير من الوعي واليقظة لما يحاك ضده من مؤامرات ويراد له من مكيدة ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادام الفرز قد آتى أُكله وتبين المندس في التظاهرات من صاحب المطالب المشروعة ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادام المتسترون بجلباب التشيع قد اظهروا حقدهم وحنقهم على رمز التشيع وعنفوانه الاسمى ابي الله الحسين ع ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادام عمق التشيع الستراتيجي في ايران عمقا واحدا موحدا منسجما بشكل كامل مع المرجعية الدينية في النجف الاشرف ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادامت بوصلة التشيع في العراق مجمعة على شرور امريكا ونبذ التطبيع مع اسرائيل ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية والجوكرية لايشكلون في الحراك الشعبي الا مقدار عفطة عنز ليس الا ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادامت القوى السياسية الشيعية هي الوحيدة التي بادرت للتنازل عن استحقاقها في الحكم في رئاسة الوزراء بينما تشبثت المكونات الاخرى بمناصبها في رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية بعد أن اظهرت القوى السياسية الشيعية حرصها على اجراء الانتخابات ولم تضع امامها العراقيل وان استشعرت انها قد تفقد بها بعض امتيازاتها ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادامت القوى الشيعية السياسية وغيرها اشد حرصاً على بقاء الدولة من الحكومة ❇️لن تكون هناك حرباً شيعية شيعية مادامت مسوغاتها غير موجودة الا في اذهان اعدائهم المريضة