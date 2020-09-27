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إبختني..!


 

علي عبد سلمان||

 

ابو سعد رجل خمسيني كان يشتغل (فلاح ) بمبنى محافظة بابل اثناء فترة الحصار (بالتسعينات)

 محافظ الحلة بوقتها كان اللواءالركن الطيار (الحكم حسن علي) .

فد يوم احتاج المحافظ شخص ينظّف حوض السباحة الي بيته ..بعد انتهاء الدوام ..صاح لبو سعد  .

تعال ابو سعد ،اليوم تروح وياي للبيت محتاجك بشغله زغيرة تخلصها وترجع .

ابو سعد..امرك سيدي برسم الخدمة .

بعد ما وصلو للبيت… كاله المحافظ .. هذا حوض سباحة تاركيه صار فترة اريدك تنظفلياه كلش زين  !

ابو سعد.. كف بنطرونه للركبه استعدادا للدخول في الحوض.

المحافظ ..يمعود  هاي الشغلة مومال كف بنطرون  ثم ولا واحد بالبيت من العايله..

آني اشوف لو تنزع بنطرونك احسلك. 

ابو سعد ...لا لا سيدي خليني هيج

المحافظ ..مازحا اشو الا تنزع بنطرونك هسه!! 

ابو سعد ..بعد ماتغير وجهه وظل ينطي الوان

لا لا سيدي ما اگدر امشي عليك الحسين خليني هيج .

المحافظ.. هاي شنو ابو سعد بس لا مالابس الباس؟

ابو سعد  ها… اي اي .. لا لا… لا والله لابس سيدي ..وجسمه يرتعد من الخوف .

المحافظ..  وهو يضحك.. هاي شبيك ابو سعد اليوم .. شنو تعصى امري؟ ..اشو إلا تنزع بنطرونك واذا ماتنزعه راح اخلي الحماية ينزعوك بالگوة .

ابو سعد .. سيدي ميخالف انزع البنطرون

بس اريد منك  أن تبختني !!!

المحافظ..  على شنو ابختك ؟

هاي شبيك شنو صاير يابه

 ميخالف مبخوت .. مبخوت .

نزع ابو سعد ..بنطرونه

واذا لباسه الداخلي من وره مكتوب(7 نيسان) ومن گدام مكتوب ( أمل الأمة )

المحافظ؟.. من شاف هيچ خرب من الضحك ..

هاي شنو يمعود ؟ البس البس لا تبلانه.

ابو سعد ..ها سيدي انت بختتني تره !!

المحافظ…  لتخاف لتخاف آني على بختي الك لكن سولفلي شنو السالفة ولويش هيج !؟؟

ابو سعد ...والله سيدي ان تعرف كلش زين الحصار وراتبي ما يكفي تلث تيام ...وآني عندي عايله كلش چبيره ...آني صار لي من بداية الحصار لليوم آخذ اللافتات القديمة الي بالمخزن ونطيهن للمره فتخيطهن  لبسان الي ولخدامك … مثل ماجاي تشوف!

 المحافظ… ولايهمك ، باچر الصبح مر عالحسابات خل يصرفولك الفين وخمسمية دينار علمود تشتري  لبسان انت والعائلتك.

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