ذيل الكلب الذي لا يستقيم أبدا..!

حسن المياح || حكم الأمثال , والمواقف المتشابهة والمتماثلة في الأشياء , فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد لماذا لا يسري القانون ( قانون المنع ) تطبيقآ حاسمآ وجازمآ على التظاهرات التي تعبر عن جمع جامع من الناس كثيف مزدحم متزاحم , بلا أدنى وقاية صحية من وباء كورونا ....?? ألأن قادتها جوكرية , وجماهيرها إيموئيون مائعون , هزال مخربون , سرابيت متسولون , حارقون هادمون , باغون مجرمون ......??? وأن زوار الإمام الحسين عليه السلام مؤمنون مجاهدون في طريق ذات الشوكة مصاعبآ ومتاعبآ وإنفاقآ , وأنهم مقاومون لكل إنحراف وخيانة , وتهديم وحرق , وتعطيل للمؤسسات الحكومية والدوام الرسمي المنتظم .... ???!!! مال فايروس كورونا ينتقل ويعدي ويقتل في زيارة الحسين عليه السلام , ولا ينتقل ولا يعدي ولا يقتل في تظاهرات من تجوكر عمالة وخيانة , وتهديمآ وتخريبآ , وتعطيلآ للدوام الرسمي وغلقآ للمؤسسات الحكومية بأمر الجوكرية الجواكر المتجوكرون خسة وخناثة , وإيموئية وميوعة , ومثلية ولواطآ .....??? الحكم فيما يجوز من المواقف المتشابهة موضوعآ ونتيجة , وما لا يجوز , يجب أن يكون واحدآ . وإلا فهو هزال تصرف ناقم , ووباءة سلوك وبيء مجرم , وسوء نية وفوضى قصد منحرف جارم متفاقم , وأنه إنتصار للمد الصليبي الحاقد عمالة , وأنه الدعم لللوث الماسوني السام الزاحف المنتشر وباءآ وإجرامآ وإنحرافآ , وووو ......??? إلا اللهم , أن باء زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في أربعينية إستشهاده , لا تجر في النحو العربي وقواعد اللغة العربية , ولكن باء التظاهر الجوكري الخائن العابث , العميل الهادم البائع للعقيدة والضمير , والوطن والثروات , والكرامة والسيادة , عاملة فاعلة في الجر والسحب , والتغيير الدوني والإفساد المخرب الهادم . كونوا لحظة واحدة في عمركم السيء المنحرف العابث الفوضوي الوبيء اللاغي تنظرون بموضوعية , وتحكموا العقل الإنساني الواعي الصادق في تقييم الأمور والمواقف , والتمييز بين ما نافع وما هو ضار مضر كاسح ناسف .... ???? الإنحراف إمعة وتقليد , وإستحمار وإتباع أحمق ذليل , وإلغاء للعقل وتجميد للضمير وموت للإرادة , وتمييع لعقيدة لا إله إلا الله ومحاربة وقتل ومسح وكسح للإيمان , ونفي ناسف لكل ما هو تطلع حضاري بمدنية الإنسان المؤمن المعتقد الطاهر الطهور , ووباء للتقييم الموضوعي الذي يكون عليه قيام التغيير نحو الأصلح والأنفع والأمثل . فكونوا ... , كذلك ??.... , مرة واحدة في حياتكم العابثة اللاغية , المجرمة المنحرفة ....?? ولكن .... أنى للمعوج , والمائل , والمنحرف , والسافل , والساقط , والإيمو المخنث المائع , والخارج عن خط الإستقامة , ووووو ...... , أن يعتدل ... ? وأن يستقيم ..... ?? وأن يستوي ..... ??? وكما في المثل العراقي الدارج المشهور .... ( ذيل الكلب شدوه على عصآ مستقيمة أربعين يومآ متواصلة , ولم يستقم , أو يعتدل , فضلآ عن أن يستوي إستقامة في إعتدال . ) ..... ???



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