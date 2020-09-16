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عندما يصبح الجوكر مسؤولآ!

59 2020-09-16

 

حسن المياح||

 

عندما يصبح الجوكر الإيموئي العميل الماسوني مسؤولآ وحاكمآ

 

مع كل الأسف وشديد الألم أن يهزل العراق العظيم الكريم , وتتعافى الجوكرية الماسونية الصليبية , وتصبح حكومة العراق عبارة عن شلة إيموئية جوكرية تشرينية راخية مائعة هزيلة .

 والعجيب أن المائع الإيموئي المسترخي يدعي أنه بطل التغيير , ويزعم أنه مجاهد الإصلاح , وهو موبوء عقيدة , ومنحرف فكرآ , ولئيم طبعآ , وراخ جسدآ منقوبه , ويتصرف تصرف الإناث الراقصات المتدلعات العاريات المتماوجات ...... ???

وأفعالهم أخس وأجس ,  وأتعس وأفعس , من أشكالهم ومظاهرهم الزرية القذرة .

 والأعجب أن الإيموئيين الحكوميين المتسلطين يقولون نحن رجال المرحلة , ونحن أهل الثبات والإستقرار , ونحن من نغير لنصلح , وحقيقة الأمر أن فاقد الإستعدادات والطاقات , والفقير الى القابليات والكفاءات , لا يقدم ما يشم منه نسمة ريح من تغيير , حتى ننتقل درجة أعلى الى الإصلاح , لأن متسافل الدرجات يحسد من علا , وليس بمقدوره الرقيا اليها ......... ??

يلوحون بالتغيير الصالح المصلح شفاهآ ولفظآ , وكلمات وتصريحات , وخطبآ ولقاءات , ويقولون نحن رجال أفعال ; وليس أبواق أقوال ........ ??!!

 وإن الذي يقومون به من أفعال .... , هو أنهم يستجدون رضا من يقولون عنهم أنهم فاسدون , مجرمون , ناهبون , سارقون , ظالمون , وأنهم يقدمون لهم المناصب تعيينات هدية , بدون أن يطلب الفاسدون المجرمون الظالمون منهم ذلك , ظنآ من الحكومة الجوكرية الإيموئية الماسونية العابثة المسترخية أن تحظى بود الفاسد , وقبول المجرم , وإرضاء الناهب , وتقريب السارق , وكسب ثقة الظالم  ......???

هذا هو موج التغيير وروج الإصلاح الذي تفعله وتقدمه حكومة الجوكرية الماسونية القائمة على أساس المسؤولين الإيموئيين الراخين الفالتين المنفلتين , المسترخين المنبطحين , المضطجعين إسترخاءآ وراحة ونفاهة , برفع الرجلين وفتحها رياضة جنسية لنيل وطر الإستمتاع , وتلبية حق الإيموئية في إطفاء الشبق الجنسي الذي هم فيه يستغرقون ... , ويضحون ... , وينزفون ....... ???

وهذا ما يسمى بالدعارة السياسية .وهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها هذا المصطلح الواصف للسياسية , فليتأملوه .

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