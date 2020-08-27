صحوة كاذبة خادعة

حسن المياح||

لما إنكشفتم وإفتضحتم إعترفتم تزكية للنفس وأنتم راكسون مجرمون , وغاشون مستغفلون , وخادعون مزيفون , لتؤدوا واجب العمالة بثوب جديد , وطراز عصري حضاري متطور مدروس .

دعمتم الرجل الكاظمي , وهلهلتم له في ساحات التظاهر الجوكرية , وعلت أصواتكم نباحآ , ودمرتم وخربتم وقتلتم وإغتلتم وخطفتم وأسأتم بكل الموبقات والسافلات الهابطات العابثات , وتبيتم سكرانين نشوانين راقصين حافين الوجوه واللحى والشارب , ومتدثرين واحدآ لصقآ بالثاني لواطآ , أو زنى , أو سحاقآ , وكنتم تفتخرون أنكم نشطاء مدنيون على الطريقة المدنية الليبرالية المبيحة لكل خلق رذيل منحط سافل , وتفتخرون , وتلعلعون أصواتآ صارخة باحة مخمورة , نريد الكاظمي ولا غيره , ليكون قائد مسيرتنا وتظاهراتنا , ليحقق أجندات المحتل , وبعدها ~ ومن بعد ما شبعتم دولارات ومهانات وإستعباد وإستحمارات ~ فضحتم الرجل الكاظمي , وكأنه وحده نفذ المشروع العميل الخائن وتبرأتم , ظانين أنكم للشعب خادعون , وللمتظاهرين الوطنين الأشراف المطالبين بالحق غالبون وغاشون , بعدما ركبتم موجة تظاهراتهم الوطنية الشريفة الكريمة هدفآ وغاية , بإحتيالكم الماسوني الصهيوني , وبغدركم الموسادي المجرم الخبيث القاتل .

فأين تفرون , وقد ظهرت أستاتكم عارية مكشوفة , موقوبة مثقوبة , متوسعة مستوعبة .

وهذا هو ديدن العملاء والخائنين للعقيدة والإيمان والوطن والشعب , والعزة والشرف , والموقف الشهم الشجاع والكرامة .

دعمتموه وورطتموه وهو راض بالورطة من قبل وتورطتم , وإنقلبتم عليه وهو يعلم ذلك , ولكنه إتخذكم سترآ وغطاءآ , وعبيدآ وأجلافآ , طائعين مستعبدين مستحمرين طبقآ لبروتوكولات حكماء صهيون , لما إنكشف فإنكشفتم .

وإتبعتموه إنكشارية مسترزقين الرزق الحرام بلا عقيدة ولا وطنية , ولا عزة شرف ولا كرامة في العمالة وتمرير الأجندات , وتبرأتم منه قبل أن يتبرأ منكم , وما هو بمتبريء منكم كما تبرأتم منه , لأنكم كلكم مغرقون في العمالة لأميركا والماسونية الصهيونية , ومبتلون بخيانة العراق العظيم عقيدة ووطنية , وأرضآ وشعبآ , وثروات وكرامة .

فأين تذهبون , إن هو إلا ذكر , وتذكرة , وتوعية , وتحفيز , للشعب العراقي أن يحاسبكم ويعاقبكم ويرميكم في سلة المهملات , ويدفنكم في المستنقعات الآسنة عفونة وجيفة مع الهوامل والنافقات من الحيوانات المطمورات , لتكوين عصر دفائن جليدي في مستقبل الأيام والسنين والعقود والقرون , إن طالت الحياة , لتكونوا عبرة لمن يعتبر , كما هو فرعون وكل طاغية .

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