التراكمي؟ّ!

ضياء ابو معارج الدراجي||

ليش اغلب طلاب السادس يطالبون بالتراكمي .

لان جماعة مكافحة الدوام منعوا دوام المدارس من تشرين ٢٠١٩ لحد ما اجت كورونا ٢٠٢٠ والمنع صار فقط في المناطق الشيعية في الرصافة والمحافظات الجنوبية بينما الكرخ والغربية والشمال دوام مستمر وتعليم مستمر وهذا بحد ذاته كان مؤامرة ضد طلاب المناطق الشيعية.

الكل يعرف ان طالب السادس اذا ما شرح المدرس المادة ما راح يجاوب لان كلنا كنا طلاب ومرينا بمرحلة السادس ونعرف كل تفاصيلها.

اجراء الامتحان راح يسبب رسوب كل المدارس التي منع فيها الدوام مع نجاح عالي للمدارس التي كانت مستمرة والسبب انتقائية منع الدوام من مكان الى اخر بسبب فرق مكافحة الدوام.

لكن جاءت كورونا بالنصف الثاني واجبرت الكل على الجلوس في البيوت لحكمة الله يريدها سبحانه تعالى .

التراكمي حل مثالي لانصاف طلاب السادس الإعدادية الذين حرموا من التعليم خلال الفترة السابقة وكذلك حمايتهم من خطر الإصابة بكورونا

اما من يريد ان يمتحن فهو امر متروك له ولعائلته بين القبول بالتراكمي او الامتحان وهذا افضل الحلول.

او الغاء السنة باكملها للجميع حتى تتحقق العدالة.

سوف تعرفون انها مؤامرة من الصفحات والشخصيات التي كانت تطالب بمنع دوام المدارس واليوم نفس هذه الشخصيات والصفحات ترفض المعدل التراكمي وتتهكم وتضحك على من يطالب به كما ضحكوا وتهكموا سابقا على من اراد ان يستمر بالدوام في المناطق التي منع فيها الدوام

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