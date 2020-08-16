المقالات

فايروس كورونا ينذر بالخطر ... ويدق جرس الانذار                                                                    

34 2020-08-16

يوسف الراشد ||

 

بعد ان تخطى عدد الاصابات اليومية بفايروس كورونا الى اكثر من 4000 الاف اصابة من خلال الفحوصات والتقارير التى اصدرتها  وزارة الصحة وهذا مؤشرا خطيرا ينذر بكارثة صحية وتراجعا في معدلات الشفاء .

ان الارتفاع  في أعداد الإصابات  ناجماً عن عدم التزام المواطنين  بالاجراءات الوقائية وضعف   تشديد الإجراءات بحق المخالفين او الذين لم يلتزموا بالتعليمات والارشادات في الفترة السابقة  مما زاد اعداد الوفيات الى اكثر من ثمانين حالة وفاة في عموم العراق .

وعلى الرغم من فرض الحظر الجزئي لثلاثة ايام في الاسبوع ( الخميس والجمعة والسبت )  الا ان زيادة اعداد الاصابات وانتشار العدوى بشكل مخيف على الرغم من تجاوز اعداد المفحوصين الى اكثر من 21 الف مفحوص وتماثل اكثر من 2571 شخص للشفاء وغادروا المستشفيات .

ودعت اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة الى تشديد تطبيق الحظر بصورة الصحيحة ً وتطبيق جميع التوصيات وارتداء الكمامات  والتباعد الاجتماعي وتجنب التصافح والتقبيل والازدحامات والتجمعات البشرية من اقامة الاعراس اوالفواتح  .

والاخذ برسالة وتوصيات المرجعية الدينية بهذا الخصوص والاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين  ومنع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة  وتخطي حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الـ4000 إصابة.

علينا ان نستفاد من تجربة الشعوب التي ظربها فايروس كورونا مثل الصين وروسيا وايران وكيف تعامل الشعب الصيني والحكومة الصينية بعد ان انتشر الوباء فيها  .

ان ثقافة المواطن العامة تساعد على عبور وتجاوز المحنة وهذا ما حصل في كثير من الشعوب والبلدان التي ظربها الفايروس وتجاوزت مرحلة الخطر واذا كانت الحكومة مقصرة في هذا الجانب وكما يحصل في العراق .

فهذا لايمنع من ان يكون المواطن على وعي ودراية وثقافة ومحصن نفسه وعائلته وجيرانه واقاربه وهو ملتزم بارتداء الكمامات والكفوف والتعقيم الدائم  بما يعزز السلامة العامة ويقيها من الخطر .

وعلينا جميعا من  أن نبادر إلى القيام بالوقاية الذاتية ً لكي نقي أنفسنا من خطر الإصابة بفيروس كورونا  والالتزام بالتوجيهات والتعليمات  الصحية لعبور مرحلة الخطر .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إن أردنا الخلاصة الحل في الرصاصة
اسس الاتفاق بين الإمارات.. والكيان
"تعيينات العوائل" مرة أخرى في حكومتنا الجديدة..
اصبع على الجرح..اهم منجزات حكومة الكاظمي
فايروس كورونا ينذر بالخطر ... ويدق جرس الانذار                                                                    
من على أرض علي والحسين يناقش قانون العنف الأسري!؟
التطبيع مع إسرائيل من السر للعلن..مجاهرة بالخيانة
طغاة ديمقراطيون..!
زمن الطيبين
الإمارات وصمة عار وخيانة للأمة.   
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك