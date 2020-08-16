المقالات

عندما يتحول الحليف الى عدو..!


ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

(عندما يتحول الحليف الى عدو بسبب المصالح الاقتصادية بحجة الطائفية قطر والعراق خير دليل )

 

لن اتكلم عن العراق اولا لكن سيكون مقالي بداية  عن دولة قطر لان ما حدث لها هو مشابه لما حدث للعراق لكن خلال سنوات قليلة وليس طويلة كالعراق من حيث التحول بسبب الحرب الاقتصادية من دولة حليفة للامارات والسعودية وامريكا واسرائيل الى دولة عدو محاصرة اضطرت ان تتحالف مع ايران لحمايته نفسها من تنمر دول الخليج. نأتي اولا لاساس المشكلة وهو ميناء جوادر الباكستاني القوة الاقتصادية التي تهدد قوة الامارات والسعودية الاقتصادية في المنطقة. وسببت هذه المشكلة حرب اقتصادية بين طرفين من البلدان، باكستان والصين وقطر من جهة، والهند والإمارات العربية المتحدة والسعودية وامريكا من جهة أخرى.

 حيث كانت الامارات على مدار اعوام طويلة مركزا عالميا للتجارة والمال والسياحة وتستقبل الملايين من السياح ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم سنويا وتجمع إيراداتها  الرئيسية من السياحة والطيران والعقارات والخدمات المالية و مشاريع البناء الكبيرة المتمثلة في ناطحات السحاب الشهيرة والأحداث الرياضية ووسائل أخرى للدخل. يوجد فيها ميناءان تجاريان رئيسيان، راشد وجبل علي لذلك يعتبر ميناء جوادر منافسا خطيرا لدبي حيث يملك موقعا استراتيجيا يمنح الصين ووسط آسيا إمكانية الوصول إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط ليصبح البوابة الرئيسية البحرية لآسيا الوسطى نحو غرب اسيا وافريقيا واوربا كما سيصبح من السهل إرسال منتجات من الصين ودول آسيا الوسطى إلى مناطق الخليج وافريقيا واوربا لذلك اعلنت الصين عن تطوير الطرق والطاقة والفنادق وغيرها من البنى التحتية لميناء جوادر وبناء مطار دولي ومحطة لتوليد الكهرباء بمليارات الدولارات.

من جانب اخر تعد الهند  لاعبا رئيسيا آخر في هذه المعركة الإقليمية، حيث يعد ميناء تشابهار الهندي خصمًا آخر والذي يبتعد بمسافة ٧٢كم عن جوادر الباكستاني. وقد حاولت كل من الهند وباكستان تقويض بعضهما البعض في المنطقة عسكريا واقتصاديا وزاد في هذا  الخلاف وتدهور العلاقات بينهما  تطوير الموانئ التابع لهما على بحر العرب طريق الذهب والدولارات وليس الحرير فقط.

كذلك ان علاقات أمريكا مع الهند في هذا السياق والتي تؤكدها الاتفاقات الأخيرة الموقعة بينهما حقيقة الخوف من الصعود الصين الاقتصادي وتهديده لتوازن القوى الإقليمي. لذلك ادرك المسؤولون القطريون أهمية جوادر كمتغير كبير في اللعبة في المنطقة،  واستثمروا  ١٥% من قيمة «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني»، وهو عبارة عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء باكستان، الأمر الذي اضاف ضغطا على الإمارات، وزاد من الخصومة بين قطر والإمارات والسعودية ومقاطعتها من جميع النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية وسحب سفراء مما دفع قطر الى ايجاد حليف قوي مثل ايران تهدد به اعدائها الجدد من الاخوة الاعداء.

تقوم الصين وباكستان وقطر حاليا بصياغة أجندة اقتصادية للمنطقة على أساس اقتصاد ميناء جوادر، في حين تعارض الهند والإمارات والسعودية والكويت بشدة هذا الاحتمال، وتحاولان عرقلة الخطة بإقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالاستثمار في دبي ودول التعاون الخليجي.

ان امتلاك السعودية والكويت موارد طبيعية من النفط ولديها موارد للغاز الطبيعي قد لا يؤثر عليها مشروع الصين  لكن الإمارات العربية المتحدة ليس لديها موارد خاصة، وتعتمد في الغالب على عائداتها من السياحة والنقل.  ومع نية السعودية بناء منتجعات سياحية في البحر الاحمر  تصبح الإمارات هي الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الكبيرة، وقد تصبح دبي خارج امتيازات السياحة والنقل بعد عشر سنوات او اقل.

وفي خضم هذه المعركة البحرية الاقتصادية لا يمكن ان يسمح لظهور لاعب أساسي خطير كطرف ثالث منافس للكل مثل العراق قد ينهي كل طموح دول الخليج ومصر ببناء ميناء كميناء الفاو الكبير وربط سككي من البصرة الى اوربا عن طريق تركيا اولا وعن طريق البحر الأبيض المتوسط الى اوربا ثانيا باستغلال طريق القائم سوريا لبنان.

فهذا الطريق سوف يسهل عملية نقل البضائع الصينة الى اوربا من ميناء جوادر ويقلل وقت وكلفة وصولها. وايضا يمكن ان يستغل الميناء الهندي نفس الطريق العراقية لتقليل كلفة ووقت نقل بضائعه وينهي بذلك كل طموح اماراتي سعودي كويتي خليجي في استغلال طريق الحرير الجديدة ويشكل خطر على التجارة الامريكية الاوربية ،كما تعتبره امريكا ايضا خطر على ربيبتها اسرائيل لانه سيكون حسب اعتقادها وخصوصا طريق بغداد القائم بيروت خط لنقل السلاح الايراني الى حب الله اللبناني لذلك سارعت امريكا لعقد اتفاقية سلام اسرائيلة اماراتية لتضمن حليف جديد يقوض المشروع العراقي الصيني القادم مع ضغطها بواسطة عناصرها في العراق على الغاء الاتفاقية الصينية العراقية التي وقعها رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي والعمل على اسقاطها شعبيا من نواحي عده امنية اقتصادية عسكرية والخاسر الاكبر هو العراق بعدم تمرير مثل هكذا اتفاقية اقتصادية تعتبر المورد الاقتصادي العالمي القادم بعد انتهاء موارد الكرة الأرضية من النفط والغاز

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طغاة ديمقراطيون..!
زمن الطيبين
الإمارات وصمة عار وخيانة للأمة.   
الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ماذا يستهدف
تنظيف الصفوف
الكيان الصيهوني والتطبيع الإماراتي.. إستكمال المخطط وتنفيذآ للمتفق!!  
الجهل مطية الأستكبار النشيطة والسريعة!  
عندما يتحول الحليف الى عدو..!
الامارات لا تستطيع ان تمنح السلام للكيان الصهيوني
لسنا حمقى يا "يهال" زايد ..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك