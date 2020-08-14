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حوارية التطبيع بالجلفي


🖊ماجد الشويلي||   _محمد بن زايد ؛الو نتنياهو شبيك ياخويه زعلان على ترامب _ نتنياهو ياخويه  ترامب مايقبل اضم اراضي من الضفة _محمد بن زايد؛ الو ترامب ليش ياخويه ماتخلي نتنياهو يضم اراضي  من الضفة  الغربية  لاسرائيل حتى يفوز بالانتخابات _ ترامب ؛خويه وروح ابوك زايد ما اكدر انطيته هضبة الجولان هذا طماع اگشر نقلتله سفارتنا من تل ابيب للقدس وعلموده انسحبت من المحكمة الجنائية حتى مايحاسبون اسرائيل وانسحبت من الاتفاق النووي وي ايران وكل هاي مو بعينه _محمد بن زايد ؛  ضلعي ترامب تريد الصراحة هو يريد غور الاردن حتى يضمن فوزه بالانتخابات _ترامب ؛هلو عيني هلو حتى يخسرني اني بالانتخابات ، عمي هذا مايهمه شي يريد يذبها براسي حتى لو يحرگ الدنيه يريد ياخذ غور الاردن حتى يهجر الفلسطينيين يسكنهم بي ومناك اكو 2مليون فلسطيني بالاردن ويسويه الوطن البديل وتنتهي القضية الفلسطينية وماكو حل الدولتين _محمد ابن زايد ؛ شبيك هاي خوش فكرة اني وابن سلمان موافقين عليها بس يرادلها وقت _ترامب ؛ زين ليش ماتسوونها وحدة بوحدة خل نتنياهو يوافق على اطلاق خطة السلام  واني اغلس على ضم الغور  محمد بن زايد ؛الو نتنياهو _نتنياهو ؛ولك خبصتني شتريد _ابن زايد _ خاب شمالك وروح جدك مرحب اني ومحمد ابن سلمان محضريلك مفاجئة بس احنا غايتنا تفوزون ثنينكم انت وترامب مانريد نخرسكم وين نلكه مثلكم _نتنياهو ؛هسه شتريد ابن زايد_ اريدك توافق على خطة ترامب للسلام العادل في فلسطين حتى يفوز بالانتخابات _نتنياهو ؛خاب نچب تعرف شنو خطة السلام يعني حل الدولتين ولك احنا برطانيا عاقبناها لان وعدتنا بدولة قومية لليهود وحدنا وماوفت بكل وعدها هسه جايني ترامب تالي وكت يريد ينطيهم دولة هلو هلو !! ابن زايد؛_  زين اني راح اعلن تطبيع العلاقات وياكم حتى تفوز بالانتخابات بس هسه اجل سالفة ضم غور الاردن وترامب راح يگول هاي مقدمة خطة السلام ابن زايد_ الو ترامب  _ترامب ؛ها ابو خشم شتريد  _ابن زايد ؛ يابه حليناها انطيكم الامارات بدل غور الاردن وكول نجحت خطة السلام وانجح بالانتخابات وكلشي بوكته _ترامب ؛هااا ميخالف نتينياهو موافق _ابن زايد ؛اي موافق _محمد بن سلمان ؛الو ياجماعة هذا اسعد يوم بحياتي ورى الانتخابات الامريكية  اعلن تطبيع  السعودية الكامل مع اسرائيل   عاشت اسرائيل دولة عربية حرة وتباً لفلسطين اليهودية !!!
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