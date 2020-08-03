قراءة في {تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق}الحلقة الاولى

🖊ماجد الشويلي||تقرير مجموعة عمل مستقبل العراقالتابع للمجلس الاطلنطي ‏(Atlantic Council) مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط يعد المجلس الاطلسي من المؤسسات البحثية المؤثرة في عالم السياسة والاقتصاد والشؤون الدولية ، كما ويعد احد اهم المنتديات السياسية للمفكرين الاقتصاديين ورجال الاعمال البارزين على المستوى العالمي ترتبط بهذه المؤسسة عشرة مراكز اقليمية لها برامج وظيفية متعددة على مستوى الامن الدولي والتخطيط للازدهار الاقتصادي العالمي (بحسبهم). يتم من خلال هذا المجلس بحث اهم القضايا الاقتصادية والسياسية مابين الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وانعكاساتها على المستوى العالمي . ومن اهم هذه المراكز 🔷مركز جنوب اسيا ويمثل هذا المركز النقطة المحورية للعمل المتعلق بشؤون افغانستان وباكستان والهند وبنغلادش والصين وايران والعالم العربي 🔷مركز افريقيا ؛ويضطلع بمهمة مساعدة نقل المقاربات السياسية الاميركية والاوربية الى افريقيا 🔷مركز رفيق الحريري ،للشرق الاوسط يعمل هذا المركز على تقديم الرؤى الاقتصادية والتوصيات السياسية والامنية لصالح الولايات المتحدة واوربا

🔷 وعلى مستوى الطاقة والبيئة ؛يعمل على متابعة وتقييم مصادر الطاقة وامتداداتها والوضع البيئي في العالم