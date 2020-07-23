كيف يتحول الشيعي العراقي إلى "وطني"؟!  

أحمد عبد السادة||

يتحول الشيعي العراقي إلى "وطني" بنظر البعثيين وحواضن داعش وأبواق العمق "الوهـابي" والطائفيين "السنة" المتخفين والمتنكرين بأقنعة المدنية والعلمانية والوطنية حين يقوم بالخطوات التالية:

أولاً: يعادي إيران التي هي عمقه الاستراتيجي وحليفه العقائدي بمواجهة الإرهـاب التكفيـري الداعشي ومؤامرات العمق العربي.

ثانياً: يهاجم ويشتم الحشد الشعبي الذي هو حارسه الأمين وحامي رقبته من الذبـح وضامن أمنه وأمن العراق عموماً.

ثالثاً: يتظاهر ضد إيران والحشد الشعبي وفصائل المقاومـة الشيعية والفاسدين "الشيعة" حصراً وليس ضد أمريكا وإسرائيل والسعودية و"كل" الفاسدين الشيعة والسنة والأكراد.

رابعاً: يؤيد عدوان أمريكا ضد فصائـل الحشد بحجة أن تلك الفصائـل مرتبطة بإيران وتخوض نيابةً عنها حـرباً ضد أمريكا، في حين أن تلك الفصائل تحمي حدود العراق من الإرهـاب.

خامساً: يردد كالببغاء الأبلـه بأن إيران هي التي صنعت داعش وأدخلته للعراق وليس أمريكا وإسرائيل والسعودية وقطر وتركيا.

سادساً: يمجد أمريكا التي قتلـت حماته وقادته وأبطاله ويروج للسعودية التي صنعت ودعمت داعش وأشباهه وأرسلت لقتلـه آلاف الإرهابيين.

سابعاً: يفرح ويرقص كالقرد ابتهاجاً باستهداف واستشهاد قادة النصر ويؤيد تمزيق صور هؤلاء القادة الشهداء.

ثامناً: يثق بالإعلام الأمريكي والسعودي والإماراتي المعادي له ويتبنى أكاذيبه وتلفيقاته ويتعامل معها كحقائق دامغة.

تاسعاً: يؤمن بأن المالكي هو الذي قتـــل شهداء سبايكر وليس شيوخ وأفراد عشائر البوعجيل والبوناصر!!

عاشراً: يصدق بأعدائه حين يرفعون شعار "الوطنية" لخداعه، ويشعر بالدونية والضآلة أمام جلاديه القدامى الذين يرى بأنهم الأحق والأجدر منه بحكم العراق!!