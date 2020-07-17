أمريكا المارق الاكبر  

🖊ماجد الشويلي ||

لم يعد خافياً على احد، أن ألولايات المتحدة الامريكية دولة مارقة عن القوانين والمعاهدات الدولية. وهي غير مأمونة الجانب ، ولايمكن الوثوق بها والدخول معها في معاهدة او اتفاق.

وهي لاتخفي ذلك ، بل وتجاهر به متباهية ليل نهار . والغريب أن جملة من تلك الانتهاكات التي تقوم بها، والانسحابات من بعض المعاهدات الدولية؛ تعزو فيها السبب الى انها تضر بمصلحة اسرائيل، حتى لوكان ذلك الانسحاب يضر بمصلحة الامن القومي الامريكي . وهذا مالم تقم به دولة اخرى.

كما انه يؤشر بمالايدع مجالا للشك ، الى ان امن اسرائيل وحمايتها على رأس اولويات السياسة الخارجية الامريكية ، مهما كان هذا الامر مكلفا ومحجرا لها.

والمؤشر الاخر _على مايبدو _هو ان امريكا لم تعد مكترثة للقوانين الدولية ، والنظام العالمي الحالي وهي اما أن تسعى لاعادة صياغة النظام العالمي الجديد بنحو يضمن لها هيمنتها الحصرية على العالم

او انها محاولات لابتزاز العالم واعادة رضوخه لارادتها من جديد ، بعد ان ابدت جملة من الدولة امتعاضها من التفرد الامريكي بقيادة العالم واتخذت خطوات جدية للخروج من ربق هيمنتها

ولاجل ايضاح الصورة أكثر احاول هنا ان اضع بين يدي القارئ الكريم اهم المعاهدات والقوانين الدولية التي انسحبت منها امريكا

🔳المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية الموقعة عام 2013، والتي تقيّد بيع أسلحة لجهات متورطة في جرائم حرب

🔳اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ كانت أول اتفاقية ينسحب منها الرئيس الأمريكي بعد تنصيبه

🔳 اتفاقية باريس للمناخ

أعلن الرئيس الأمريكي في مايو 2017انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وقال في كلمة بالبيت الأبيض: "اتفاق باريس لا يصب في صالح الولايات المتحدة".

🔳الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب ما اعتبرته واشنطن {انحيازا ضد إسرائيل}

🔳اليونسكو

انسحبت إدارة ترامب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، في أكتوبر 2017 متهمةً إياها بالانحياز لفلسطين على حساب إسرائيل.

🔳 الاتفاق النووي الإيراني

في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني أو ما يعرف بخطة العمل المشتركة الشاملة، والتي استمرت على الرغم من انسحاب واشنطن منها.

🔳 تخلت عن عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الدولي، بسبب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف متحيزة {ضد إسرائيل}

🔳معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

في 1 فبراير؛ أعلن الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستعلق جميع التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة

🔳 منظمة الصحة العالمية

وأرجع الرئيس الأمريكي انسحابه من المنظمة وقطع العلاقة والتعامل معها لإخفاقها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وفشلها في إدارتها منذ ظهورها بالصين

🔳 بروتوكول باتفاقية فيينا

انسحب ترامب في اكتوبر 2018 من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا، فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

🔳 معاهدة الصداقة مع إيران

الموقعة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من المعاهدة، وجاء الانسحاب بعدما حكمت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في خصومة تتعلق بهذه المعاهدة، ألزمت محكمة العدل الدولية الولايات

🔳 معاهدة خدمة البريد العالمية

كانت المعاهدة قد برمت منذ أكثر من 145 سنة، لكنها لم تسلم من انسحابات ترامب، فقرر الرئيس الأمريكي الانسحاب من المعاهدات التي تحكم خدمات البريد العالمية.

🔳 اتفاق الأمم المتحدة للسلاح

قرر ترامب في شهر أبريل عام 2019، الانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة للسلاح، والتي كانت تقيد توريد الأسلحة لمجرمي الحروب.

🔳 الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2002

هربا من الجرائم التي تتركبها امريكا في افغانستان واسرائيل في فلسطين