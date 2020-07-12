بيان الشروگية الخاص بذكرى يوم نصرنا العظيم  على د١١عش:                       

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ضياء أبو معارج الدراجي|| هاهي الصرايف والأكواخ الطينية تنتصر على دول العالم المتقدم ، هاهي الشيلة والعصّابة تضرب كل الأسلحة المتطورة عالمياً وتحيلها رمادا . هاهي كلمة الچا تغير وجه العالم وتجعلهُ كخاضعٍ متذلل . هاهي شروگيتنا التي كنتم تنتقصون منا بها جعلتكم أحرارا ، هاهي صرخة المضايف تُرعب دول العُربان وخزائنهم وقصورهم ودينهم المشوه ، هؤلاء ولد الملحة الجياع يُسقطون أكبر مؤامرة بالتأريخ منذُ آدم إلى غرف المخابرات السرية . هاهو عبد الزهرة يطيح بتركيا وقطر والسعودية ومئات الدول التي تحالفت على ذبح العراق وهو جائع ومحروم ، يُطيح بها وهو يضع رجله على رجل كفارسٍ أسطوري ويغني بموالٍ لعاشقٍ من هور الچبايش ويلعب مع الموت ( صدع بيض بالعيد ) . هاهي الأذرع السُمر الناحلة تلوي الأذرع التي قيل أنها لا تلتوي ومن حديد ، هاهم ولد أم شيلة وعصّابة ينتصرون على الكرة الأرضية وبلا منازع ويغيرون خارطة العالم ، النصر لولد الملحة ابناء الأكواخ الطينية . الخزي والعار لمن هرب وسلم أرضه وعرضه إلى الأفغان والشيشان