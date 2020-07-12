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بيان الشروگية الخاص بذكرى يوم نصرنا العظيم  على د١١عش:                       


ضياء أبو معارج الدراجي||   هاهي الصرايف والأكواخ الطينية تنتصر على  دول العالم المتقدم ، هاهي الشيلة والعصّابة تضرب  كل الأسلحة المتطورة عالمياً وتحيلها رمادا . هاهي كلمة الچا  تغير وجه العالم وتجعلهُ كخاضعٍ متذلل .  هاهي شروگيتنا التي كنتم تنتقصون منا بها جعلتكم أحرارا ، هاهي صرخة المضايف تُرعب دول العُربان وخزائنهم وقصورهم ودينهم المشوه  ، هؤلاء ولد الملحة الجياع يُسقطون أكبر مؤامرة بالتأريخ منذُ آدم إلى غرف المخابرات السرية .  هاهو عبد الزهرة يطيح بتركيا وقطر والسعودية ومئات الدول التي تحالفت على ذبح العراق وهو جائع ومحروم  ، يُطيح بها  وهو يضع رجله على رجل  كفارسٍ أسطوري ويغني بموالٍ لعاشقٍ من هور الچبايش ويلعب مع الموت ( صدع بيض بالعيد ) .  هاهي  الأذرع السُمر الناحلة  تلوي الأذرع التي قيل أنها لا تلتوي ومن حديد  ، هاهم ولد أم شيلة وعصّابة ينتصرون على الكرة الأرضية وبلا منازع ويغيرون خارطة العالم   ، النصر لولد الملحة ابناء الأكواخ الطينية  . الخزي والعار لمن هرب وسلم أرضه وعرضه إلى الأفغان والشيشان
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