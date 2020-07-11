المقالات

للمطالبين بفتوى لحل الحشد  


🖊ماجد الشويلي ||

 

إن تماهي هذه المطالب (حل الحشد)التي يراد لها ان تبدو وكأنها مطالب جماهيرية ، وتعبير عن رأي عام عارم يتنامى باضطراد ،كلما المت بالبلد ملمة او عصفت به ازمة.

يؤشر بما لايدع مجالا للشك ان هذه المساعي المسمومة هي حلقة في مسلسل  جهنمي رسم له سيناريو عدواني خاص ،من قبل دوائر الامن والاستخبارات الدولية؛ بغية الوصول لتحطيم هوية الشعب العراقي وسلخها في مذبح المؤامرات الدولية ونفاق سياسيي الداخل.

وهي تؤشر لجملة من الامور

🔳 ان الحشد بات يمثل صمام أمن العراق وحصنه الحصين

🔳 ستستمر المؤامرات التي تستهدف الحشد على كل المستويات

🔳انهم يحاولون الاساءة للحشد بشتى الطرق حتى لو استدعى الامر الاساءة للمرجعية الدينية

🔳انهم يحاولون الضغط على المرجعية الدينية عسى ان يستحصلوا منها شئ يضعف الحشد او يقلل من دوره

🔳انهم يحاولون التغاضي عن كون الحشد بات بحكم القانون يمثل واحدا من اهم مفاصل القوى الامنية في البلاد

🔳تبين ان هؤلاء لايهمهم امن العراق وانهم ينفذون اجندات معادية للبلاد

اذ ان الحشد الان يخوض معركة شرسة ضد الدواعش وهو السبب لما نحن فيه من امن وأمان

🔳هؤلاء النزقة يظنون ان المرجعية حينما تصدر الفتوى تصدرها بناء على رغباتهم وليس بواعز شرعي

🔳ان هكذا مطالبات ستؤكد للمرجعية اهمية دعم الحشد وتعزيز بقائه

🔳كما ان هذه المطالبات تعد نوعا من الافلاس الذي يعيشه هؤلاء

🔳هؤلاء لايريدون أن يفهموا ان الفتوى لم تأمر بتشكيل الحشد حتى تأمر بحله وانما قامت ببيان الحكم الشرعي تجاه عدوان داعش وتهديده لأمن البلد ،والدولة هي من قامت بتنظيم الملبين للفتوى في اطار عسكري

🔳ان هذه المطالب كاشفة عن بغض هؤلاء للمرجعية الدينية اذ انهم لايريدون ان يكون لها اثر وموقعية في الواقع العراقي

🔳ان هذه المطالب تاتي في سياق التخادم مع امريكا، فامريكا تتربص بالحشد ولما شعرت بان اجندتها معطلة مادام الحشد في الوجود سعت في محاولات يائسة لتاليب الشارع ضده

🔳هذه المطالب تاتي في سياق الضغط على حكومة الكاظمي

🔳هذه المطالب ستؤكد للراي العام العراقي اهمية وجود الحشد وضرورة بقائه

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى المطالبين بحل الحشد الشعبي
في الذكرى الثالثة..حررنا الموصل وماذا بعد؟  
المصارف الحكومية .. وسرقة المواطن
إصبع على الجرح؛ إخوة شمخي .... 
التعليم . وضرورة البناء الصحيح   
حان وقت الحوار  
في القاموس الأميركي صفعات وليس صفقات!
متى يشرع قانون  النفط والغاز؟! 
في الإنحراف وتأثيراته المجتمعية..
في ذكرى تحرير الموصل؛ لماذا لم يستثمر النصر؟؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك