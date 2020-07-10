التاريخ يعيد نفسه  

ضياء ابو معارج الدراجي ||

ذهب جيش المختار لقتال عبيد الله أبن زياد و قلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على جيوش أبن مرجانة في الموصل و تكريت

و بعد أن تحقق الحلم بالقصاص من قتلة الإمام الحسين عليه السلام

هنا بدأ بني الزبير بنخر مجتمع الكوفة بعدة أشاعات و بحجة ان المختار جعل الأعاجم أسيادكم يا أهل الكوفة

بهذه الإشاعات حول الزبيريون المختار بنظر أهل الكوفة من بطل إلى أمير الأعاجم و كانت الهتافات تباً لحكومة الأعاجم

واليوم الحشد و بعد كل تلك الإنتصارات و في نفس الموصل و تكريت

التي أنتصر بها جيش المختار على أبن مرجانة أصبح الناس يخونونهم و يقولون تباً لكم يا أيرانيون

يعني نفس التهم قبل قرابة الـــ 1400 سنة و نفس اللقب ضد جيش المختار

واليوم الداعمون لهذه الفتنة هم بني سعود

يعني من نفس المنطقة التي حكمها الزبيريون سابقاً و أثاروا الإشاعات ضد المختار

ويذكر أن مصعب أبن الزبير قتل 8000 ألاف جندي ممن كانوا مع المختار لما سلموا أنفسهم ولم يقاتلوا

وهكذا سيفعل بكم السعوديون والأمريكان أذا سلمتم لهم

والحكمة والتجربة تقولان :-

( إن مقاومة العدو تؤدي إلى أقل الخسائر )

ونحن الأن أمام إعادة التاريخ