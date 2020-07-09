الاساءة للامام الخامنئي جريمة يعاقب عليها القانون  

🖊ماجد الشويلي ||

ينبغي على الجميع أن يدرك بأن الايمان بقيادة الامام الخامنئي وتقليده وفقاً للمباني الشرعية التي يقوم عليها فقه اهل البيت عليهم السلام هو أمر قد كفله الدستور العراقي في المادة (42)

والتي نصت على {{حرية الفكر والضمير والعقيدة }}

كما أن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على الاعتداء الواقع على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او تحطيم شعائرها او تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة تلك الشعائر او الاحتفال او الاجتماع ومن خرب او اتلف او شوه او دنس بناءا معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او اذا حرف نصا عمدا تحريفا يغير من معناه او استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليله او

{{اهان رمزا او شخصا موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية}}

وكذلك قد نصت المادة 204 من القانون اعلاه {{يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لمن اهان فئة من سكان العراق سواء كانت هذه الفئة قومية او دينية او مذهبية او غير ذلك }}.

وغيرها من المواد الاخرى التي تفيد ذات المضمون